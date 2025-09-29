Maduro firma el decreto de Conmoción Externa, que entrará en vigor en caso de agresión exterior

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha firmado este lunes un decreto para la declaración del estado de Conmoción Externa, una situación de emergencia con excepcionalidades que entrará en vigor en el momento en que se produzca una agresión externa.

"El presidente suscribió el decreto de conmoción externa", ha explicado la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, que contempla una "restricción temporal" de derechos constitucionales y "poderes especiales" para Maduro en caso de que Estados Unidos "se llegara a atrever a agredir".

Esta iniciativa busca "reforzar la defensa nacional" ante posibles acciones externas que comprometan la estabilidad del país, ha explicado Rodríguez en un acto con el cuerpo diplomático acreditado.

"Quienes piensen que una agresión armada militar guerrerista contra Venezuela solamente va a perjudicar al pueblo, al gobierno venezolano, nuevamente se van a equivocar: se va a afectar todo el país, quizá por décadas, se va a afectar nuestra región, no tengan dudas, se va a afectar a Estados Unidos", ha argumentado Rodríguez.

Además, ha advertido además de que será juzgada toda persona que "promueva y apoye, que facilite, que haga apología de una agresión militar".

El estado de Conmoción Exterior está contemplado en el Artículo 338 de la Constitución venezolana y se decreta en caso de conflicto externo que ponga en peligro la seguridad de la nación, sus ciudadanos o sus instituciones. Se aplica durante 90 días prorrogables otros 90 con autorización parlamentaria y da al Gobierno poderes extraordinarios para movilizar tropas, restringir derechos civiles y controlas medios de comunicación.

Estados Unidos ha desplegado ocho buques de guerra y un submarino nuclear para combatir el narcotráfico en el Caribe y ha destruido tres embarcaciones con resultado de 14 fallecidos. Sin embargo, el Gobierno venezolano denuncia un intento de injerencia extranjera para lograr un cambio de régimen en Caracas.

Estados de excepción como Alarma o Emergencia Económica han sido decretados en anteriores ocasiones por los gobiernos chavistas, pero hasta el momento nunca se ha aplicado el estado de Conmoción Externa.