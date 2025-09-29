Maduro listo para decretar estado de excepción en Venezuela ante eventual "agresión" de EEUU

Venezuela tiene listo un decreto para declarar un estado de excepción que da poderes especiales al presidente Nicolás Maduro en caso de "agresión" de Estados Unidos, que movilizó buques de guerra y tropas al Caribe, informó el lunes la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

"El presidente suscribió el decreto de conmoción externa", dijo Rodríguez en un acto en Caracas con el cuerpo diplomático acreditado en el país. El decreto permite a Maduro "actuar en materia de defensa y seguridad y defender a Venezuela" si Estados Unidos "se llega a atrever a agredir a nuestra patria", agregó.

Una fuente del gobierno aclaró a la AFP que el mandatario aún no suscribió el documento. "La vicepresidenta presentó el documento para mostrar que todo estaba listo y que el presidente lo puede decretar en cualquier momento", dijo bajo reserva.

pgf-jt/mar