Maduro pide "reestructuración" de la Vinotinto tras debacle al repechaje

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió el miércoles una "reestructuración del cuerpo técnico" de la selección de fútbol de su país, que cayó la víspera ante Colombia y perdió la posibilidad de avanzar al repechaje del Mundial de 2026.

La goleada 6-3 de Colombia sobre la Vintotinto abrió el paso a Bolivia, que venció en la altura a Brasil por 1-0.

"Ayer tuvimos una dolorosa pérdida. Mi solidaridad con todo el movimiento futbolero y con la Vinotinto", dijo Maduro en un acto. "Venezuela toda exige una reestructuración del cuerpo técnico de la Vinotinto, una reorganización de la estrategia, de la doctrina y de la línea de combate y de trabajo de la Vinotinto".

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) no anunció aún la esperada decisión de prescindir del actual seleccionador, el argentino Fernando 'Bocha' Batista, quien la víspera ofreció disculpas por el resultado pero no presentó su renuncia.

"Me hago portavoz de millones de niños y de todo el pueblo. Tenemos con qué competir, llegar y ganar. Así que hay que corregir lo que haya que corregir y levantar la cabeza, nunca bajar la cabeza ante ninguna adversidad y derrota. El día de la Vinotinto llegará", insistió el mandatario.

Venezuela es el único país de la Conmebol que nunca disputó un mundial de fútbol. La ampliación del torneo a 48 selecciones en 2026, que llevó a mayor número de cupos por región, daba por primera vez una chance para la Vinotinto.

Batista asumió el comando de la selección en marzo de 2023 tras la salida repentina de su compatriota José Pekerman, de quien era asistente de campo. Venezuela fue su primera experiencia al mando de una selección absoluta.

La política ha permeado la FVF. Su presidente, Jorge Jiménez, bautizó a Maduro de "padrino silencioso de la Vinotinto".

olb-jt/cl