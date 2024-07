Maduro pide voto a los indecisos mientras rival promete "no perseguir" si gana en Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este jueves un "voto de confianza" para obtener la reelección el domingo 28 de julio, mientras su principal rival, Edmundo González Urrutia, prometió "no perseguir" al chavismo si llega al poder.

Maduro, de 61 años, difundió un video para presentar lo que llamó "el programa del futuro" con "cambios y transformaciones" para salir de la profunda crisis que ha caracterizado a sus casi 12 años en el poder.

"A quienes nos han seguido desde siempre les doy las gracias por la fuerza victoriosa de todos los años, a quienes aún se están decidiendo les pido confianza, su voto de confianza", expresó en el video grabado en el despacho presidencial del palacio de Miraflores en Caracas.

"Soy la garantía de paz y estabilidad", añadió. "A quienes alguna vez nos adversaron apelo a su razón benevolente, a su sentido común y a su patriotismo".

La mayoría de las encuestas favorecen a González, un diplomático de 74 años postulado por la principal alianza opositora Plataforma de la Unidad Democrática (PUD) después de que su candidata original, María Corina Machado, fuese inhabilitada para ejercer cargos públicos.

"No dejen que el mensaje de odio que ellos utilizan los atemorice", dijo a su vez González en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros. "Nosotros no venimos a perseguir a nadie, no venimos a botar de su trabajo a nadie (...), todos ustedes son los valientes y su valentía la van a demostrar el domingo".

Ambos candidatos tienen previstos actos de masas este jueves para cerrar la campaña electoral, marcada por denuncias opositoras de persecución y detenciones, al tiempo que el chavismo alerta de planes de sus contrincantes para desconocer los resultados y buscar "violencia".

Maduro advirtió de un posible "baño de sangre" si pierde las elecciones, lo que despertó alarma en la región, con críticas de los presidentes Gabriel Boric (Chile) y Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil).

ba-jt/erc/dg

AFP