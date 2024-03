El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este viernes que en Haití pretenden aplicar una "invasión disimulada", en momentos en que Naciones Unidas promueve una fuerza multinacional para contener la violencia que impera en el país más pobre de la región.

"No estamos de acuerdo con ningún tipo de invasión disimulada, trayendo tropas de aquí, trayendo tropas de allá (...) No es la solución una nueva invasión, llámenla como la llamen, disfrácenla como la quieran disfrazar, no es la solución para Haití", dijo el mandatario venezolano al cierre de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

"Venezuela acoge la propuesta de que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, busque desde la Celac un modelo de ayuda autónomo, soberano, que de verdad le permita a Haití recobrar su seguridad, su gobernabilidad", sostuvo Maduro en el encuentro celebrado en San Vicente y las Granadinas.

En medio de una ola violencia que ha agravado la crisis en el país de 11,4 millones de habitantes, el primer ministro Ariel Henry, en el cargo tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, viajó a Kenia para encabezar una misión multinacional autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU en octubre pasado.

Dicha misión tiene por tarea ayudar a la policía haitiana a recuperar el control del país.

Bandas armadas se han venido haciendo con el control del territorio últimos años, lo que ha desatado una violencia brutal que ha postrado aún más la economía haitiana y el sistema de salud pública.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, dijo este viernes durante la Celac, donde uno de los temas tratados fue la crisis en Haití, que "la situación, de por sí grave, empeora cada día".

"Las bandas mantienen secuestrado al país y utilizan la violencia sexual como arma. Al mismo tiempo, el Plan de Respuesta Humanitaria de la ONU para Haití necesita un sólido apoyo financiero", apuntó Guterres que aboga por una "solución política".

Con respaldo de la ONU Benín, que ya participó con personal policial en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), entre 2004 y 2017, enviará una misión de unos 2.000 efectivos.

Mbj/jt/atm