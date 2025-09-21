Maduro rechaza señalamientos por narcotráfico e invita a Trump a un diálogo
El presidente de Venezuela Nicolás Maduro rechazó los señalamientos que Estados Unidos hizo en su co
- 1 minuto de lectura'
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó los señalamientos que Estados Unidos hizo en su contra por narcotráfico e invitó a su par estadounidense, Donald Trump, a "preservar la paz con diálogo", según una carta difundida este domingo por el gobierno venezolano.
La misiva, con fecha del 6 de septiembre, fue enviada días después de que Estados Unidos desplegara ocho buques en el Caribe para operaciones contra el narcotráfico y atacara una primera embarcación que presuntamente había salido de Venezuela con drogas, dejando 11 fallecidos.
Maduro asegura que son "absolutamente falsos" los señalamientos sobre "vínculos con mafias y bandas narcotraficantes". "Es el peor de los fake news que se ha lanzado contra nuestro país para justificar una escalada a un conflicto armado que le haría un daño catastrófico a todo el continente", añade el texto en el que invita a Trump a "preservar la paz con diálogo y entendimiento en todo el hemisferio".
ba/pgf/db
