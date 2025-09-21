LA NACION

Maduro rechaza señalamientos por narcotráfico e invita a Trump a un diálogo

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro rechazó los señalamientos que Estados Unidos hizo en su co

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Maduro rechaza señalamientos por narcotráfico e invita a Trump a un diálogo
Maduro rechaza señalamientos por narcotráfico e invita a Trump a un diálogo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó los señalamientos que Estados Unidos hizo en su contra por narcotráfico e invitó a su par estadounidense, Donald Trump, a "preservar la paz con diálogo", según una carta difundida este domingo por el gobierno venezolano.

La misiva, con fecha del 6 de septiembre, fue enviada días después de que Estados Unidos desplegara ocho buques en el Caribe para operaciones contra el narcotráfico y atacara una primera embarcación que presuntamente había salido de Venezuela con drogas, dejando 11 fallecidos.

Maduro asegura que son "absolutamente falsos" los señalamientos sobre "vínculos con mafias y bandas narcotraficantes". "Es el peor de los fake news que se ha lanzado contra nuestro país para justificar una escalada a un conflicto armado que le haría un daño catastrófico a todo el continente", añade el texto en el que invita a Trump a "preservar la paz con diálogo y entendimiento en todo el hemisferio".

ba/pgf/db

LA NACION
Más leídas
  1. Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
    1

    Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”

  2. Verstappen se consagró en Azerbaiyán y el argentino terminó 19° por el toque de Albon
    2

    Franco Colapinto terminó 19° en el Gran Premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán; Max Verstappen voló en Bakú

  3. Ratificaciones, decepciones, chispazos y alegrías: las múltiples sensaciones en Bakú
    3

    Gran Premio de Azerbaiyán: ratificaciones, decepciones, chispazos y alegrías que se vieron en las calles de Bakú

  4. Un avión de Ethiopian Airlines sobrevoló el Conurbano a baja altura
    4

    Un avión de Ethiopian Airlines sobrevoló el Conurbano a baja altura por una emergencia

Cargando banners ...