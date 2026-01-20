Maduro recicló millones de dólares a través de banco búlgaro, prensa

La investigación reveló que, entre 2017 y febrero de 2019, grandes sumas de dinero, por un total aproximado de 500 millones de euros, pasaron por 101 cuentas fiduciarias de clientes.

Los fondos provenían principalmente de la petrolera estatal venezolana, PDVSA, y presuntamente se canalizaron a entidades offshore.

Al menos US$46 millones (39,5 millones de euros) estarían involucrados en actividades de blanqueo. Las cuentas fueron congeladas en febrero de 2019 por la Agencia Estatal de Seguridad Nacional de Bulgaria a petición de la Embajada de Estados Unidos en Sofía.

Se cree que aproximadamente 450 millones de euros del total han desaparecido, mientras que se están realizando esfuerzos para localizarlos y recuperarlos. Según Bivol, "se han transferido a empresas offshore en Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong". (ANSA).