Maduro se declara no culpable en corte de EEUU por caso de narcoterrorismo

Por Jack Queen

NUEVA YORK, 5 ene (Reuters) - El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro se declaró el lunes no culpable de los cargos de narcoterrorismo después de que su captura, ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump, conmocionó a los líderes mundiales y dejó desorientadas a las autoridades en Caracas.

Maduro, de 63 años, se declaró inocente en un tribunal federal de Nueva York de cuatro cargos penales que incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Maduro está acusado de supervisar una red de tráfico de cocaína que se asoció con grupos violentos, entre ellos los cárteles mexicanos de Sinaloa y Los Zetas, los rebeldes colombianos de las FARC y la banda venezolana Tren de Aragua. (Editado en español por Javier López de Lérida)