Maduro se ofrece a ayudar a Trump a perseguir a los líderes de las bandas venezolanas: reporte
26 sep (Reuters) - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se ofreció a ayudar al Gobierno de Donald Trump a perseguir a los líderes de la banda Tren de Aragua después de que Estados Unidos desplegara al Ejército para llevar a cabo ataques contra narcotraficantes en el Caribe, informó Bloomberg el viernes.
Maduro hizo la propuesta al enviado de Estados Unidos Richard Grenell a principios de septiembre, junto con una carta a Trump en la que instó a un diálogo directo para aliviar la tensión, informó Bloomberg, que citó a fuentes familiarizadas con el asunto. (Reporte de Japser Ward e Ismail Shakil; Editado en español por Javier Leira)
