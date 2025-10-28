Maduro suspende el acuerdo energético con Trinidad y Tobago ante los ejercicios militares de EEUU

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este lunes la suspensión del acuerdo energético con Trinidad y Tobago acusando a la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, de amenazar con convertir a su país en "el portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela", ante la realización de ejercicios militares de Estados Unidos en Trinidad y Tobago y el anuncio del mandatario del país norteamericano, Donald Trump, de ataques en tierra contra el narcotráfico.

"He aprobado la medida cautelar de suspensión inmediata de todos los efectos del acuerdo energético y de todo lo convenido en esa materia", ha anunciado Maduro en televisión, durante su programa 'Con Maduro +', acerca del denominado Marco de Cooperación Energética entre Trinidad y Tobago y Venezuela.

El mandatario venezolano ha razonado su decisión como respuesta a "la amenaza de la primera ministra de convertir a Trinidad y Tobago en el portaaviones del imperio estadounidense contra Venezuela (y) contra Sudamérica", en alusión a los ejercicios militares entre Washington y Puerto España que han comportado la llegada a aguas trinitenses del buque de guerra 'USS Gravely', de manera paralela al despliegue del mayor portaaviones norteamericano, el 'USS Gerald R. Ford', justificado éste con la lucha contra organizaciones dedicadas al narcotráfico en aguas del Caribe.

Maduro ha explicado que se trata de una medida "cautelar", pero ha anunciado también que ha elevado la cuestión al Consejo de Estado, al Tribunal Supremo de Justicia y a la Asamblea Nacional a fin de implementar una medida "estructural" que tendría "mayor profundidad".

Mientras se desarrolla ese proceso, "suspendido todo", ha aseverado acerca del acuerdo.

Asimismo, ha asegurado que lo que está buscando Estados Unidos con sus operaciones en el Caribe "es el petróleo, el gas y el oro de Venezuela".

Con todo, ha afirmado que su país cuenta hoy por hoy con "el apoyo, la solidaridad y la comprensión de la opinión pública del mundo entero".

"En este mundo no hay nadie que apoye estas acciones temerarias, guerreristas, de amenaza a un pueblo pacífico", ha agregado.

La medida ha sido propuesta este mismo lunes por la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, bajo la misma justificación expuesta por Maduro.

A ella ha respondido Persad-Bissessar, antes del anuncio oficial de la suspensión del acuerdo, afirmando al portal trinitense Newsday que el futuro del país "no depende de Venezuela y nunca lo ha hecho", ya que su Gobierno tiene "planes y proyectos para impulsar nuestra economía, tanto en el sector energético como en el no energético".

"Por lo tanto, no somos susceptibles a ningún chantaje de los venezolanos para obtener apoyo político", ha declarado la dirigente, que, aun así, ha defendido que su Ejecutivo mantiene "relaciones pacíficas con el pueblo venezolano".

“No hay tensiones”, ha llegado a manifestar, preguntada por si el diálogo podría resolver el enfrentamiento entre ambos gobiernos.

Acusaciones sobre un ataque de falsa bandera

Por su parte, el ministro de Exteriores venezolano, Yvan Gil, ha asegurado que Venezuela “ha informado con claridad” a las autoridades de Trinidad y Tobago “sobre la operación de falsa bandera dirigida por la CIA” que habría sido descubierta en los últimos días por Caracas. Así, ha dicho que el objetivo sería “atacar un buque militar estadounidense estacionado en dicha isla y luego culpar a Venezuela” para justificar una “agresión”.

“Es el mismo guion imperial del barco ‘Maine’ y del Golfo de Tonkín: fabricar un conflicto para imponer intereses ajenos a nuestra región”, ha señalado en su cuenta en Telegram, en referencia a incidentes previos al inicio de la guerra hispano-estadounidense en Cuba y a la guerra de Vietnam. En este sentido, ha subrayado que “Venezuela actúa con firmeza y responsabilidad”.

“En nuestro territorio se está desmantelando una célula criminal financiada por la CIA vinculada a esta operación encubierta. Esperamos que Trinidad y Tobago haga lo propio y no permita que su territorio sea usado para maniobras que amenazan la paz del Caribe”, ha apuntado.

“Respetamos al pueblo de Trinidad y Tobago y confiamos en su conciencia para impedir que su país sea arrastrado a una operación sucia de guerra. Venezuela no caerá en provocaciones, pero nadie se confunda: defenderemos nuestra soberanía sin titubeos”, ha sostenido, antes de recalcar que Persad-Bissessar “debe asumir su responsabilidad ante el Caribe y ante la historia”. “O se pone del lado de la paz o se hunde en la agenda de la CIA”, ha zanjado.

El Gobierno venezolano ya afirmó el domingo haber capturado a “un grupo mercenario con información directa” de la CIA y, en base a ésta, destacó que se estaba preparando “un ataque de falsa bandera” con el objetivo de hacer estallar un conflicto bélico entre Caracas y Washington, sin que el país norteamericano se haya pronunciado al respecto.

En este contexto, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ha anunciado en las últimas horas la detención de tres personas que portaban “manuales de ejecución de la CIA”, según ha recogido la cadena de televisión Globovisión.

“No tienen vergüenza. Llegan y borran de su teléfono, porque ellos creen que borrando su teléfono ya se desaparece todo. No vale, esos teléfonos hablan”, ha explicado.

Cabello ha vinculado a los sospechosos a “sectores de esos que odian a Venezuela”, al tiempo que ha insistido en que las maniobras militares estadounidenses en Trinidad y Tobago suponen “una clara provocación”.

“Trinidad y Tobago tiene mucho territorio y decidieron hacer los ejercicios frente a Venezuela”, ha criticado, según una nota del PSUV.

De esta forma, ha reseñado que Estados Unidos “está buscando cualquier excusa” para justificar un conflicto.

Se les cayó el tema del Tren de Aragua porque no hay forma ni manera de vínculo con el Gobierno (venezolano), así como se les cayó estrepitosamente el tema del Cártel de Los Soles.

Nadie en el mundo les cree esa historia a menos que le rindan cuentas al Gobierno de Estados Unidos", ha remachado.