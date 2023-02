Maduro y Petro descongelan acuerdo comercial entre Venezuela y Colombia

Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Colombia, Gustavo Petro, reactivaron este jueves un acuerdo comercial suscrito por ambos países en 2011, congelado desde hace cuatro años debido a la ruptura de relaciones bilaterales por tensiones políticas.

Maduro dijo apostar por una "zona económica" común con condiciones especiales para el comercio, tras firmar junto a Petro el protocolo que relanza el convenio.

"Este acuerdo crea las bases para que demos los pasos en esa dirección", manifestó el mandatario venezolano durante un acto llevado a cabo en el puente fronterizo Atanasio Girardot, que une las poblaciones de Ureña (estado Táchira, Venezuela) y Cúcuta (departamento de Norte de Santander, Colombia). "Vientos frescos soplan aquí", continuó.

"Hay que llenar estos puentes de comercio, quitar las barreras que puedan haber", expresó a su vez Petro.

"Aún hay mucho por hacer, porque no se trata de que estos puentes se llenen solamente de comercio, sino de que se llenen de pueblo (...), no me refiero al gran capital que quiere invertir de un lado al otro, me refiero a los pequeños capitalitos" de los habitantes de la frontera, agregó el gobernante colombiano.

Maduro y Petro tuvieron su cuarto cara a cara, en un acto con música y bailes típicos, sentados a los lados de una raya blanca que marcaba la frontera.

Venezuela y Colombia retomaron relaciones tras la llegada del izquierdista Petro al poder en agosto, con la promesa de "normalizar" la línea limítrofe común de 2.200 km, golpeada por grupos armados y el contrabando. Se habían roto en 2019, cuando el gobierno de Iván Duque reconoció al dirigente opositor Juan Guaidó como "presidente encargado" del país vecino por cuestionamientos a la reelección de Maduro.

El acuerdo firmado en 2011, tras la decisión del fallecido expresidente Hugo Chávez (1999-2013) de sacar a Venezuela de la Comunidad Andina (CAN), fijaba preferencias arancelarias y criterios para el control de los productos a comerciar. Entró en vigencia en 2012.

El protocolo cerrado este jueves "actualiza" aranceles y condiciones, aseveró Maduro, aunque ninguno de los gobernantes dio mayores detalles.

Los puentes fronterizos fueron reabiertos a finales de septiembre. Estaban restringidos desde 2015 y bloqueados desde 2019, cuando Guaidó lideró un fallido intento de pasar alimentos y medicinas enviadas por Estados Unidos, quedando habilitados solo para peatones.

Venezuela y Colombia buscan recuperar un intercambio comercial que llegó a 7.200 millones de dólares anuales en 2008, pero que se desplomó hasta 400 millones tras la ruptura.

La reanudación del tránsito llevó la cifra a unos 1.200 millones en 2022, según estimaciones de la privada Cámara Colombo-Venezolana de Integración (CAVECOL).

Erc/dga

AFP