Maduro ya no dirige Venezuela, pero no está claro quién gobierna el país

Por Sarah Kinosian

3 ene (Reuters) - La captura por parte de Estados Unidos del líder venezolano Nicolás Maduro, elogiada por el presidente Donald Trump como espectacular y contundente, deja tras de sí la incertidumbre sobre quién dirige el país rico en petróleo.

Trump dijo el sábado que la vicepresidenta Delcy Rodríguez, miembro de la poderosa camarilla que dirige el Gobierno del país, había tomado posesión tras la detención de Maduro y que había hablado con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, lo que llevó a especular con que ella tomaría las riendas.

Según la Constitución venezolana, Rodríguez se convierte en presidenta interina en ausencia de Maduro, y el máximo tribunal del país le ordenó asumir el cargo el sábado por la noche.

Sin embargo, poco después de las declaraciones de Trump, Rodríguez apareció en la televisión estatal flanqueada por su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y afirmó que Maduro seguía siendo el único presidente de Venezuela.

La aparición conjunta indicó que el grupo que compartía el poder con Maduro se mantiene unido, por ahora.

Trump cerró públicamente el sábado la puerta a la colaboración con la líder de la oposición y ganadora del premio Nobel María Corina Machado, considerada por muchos como la oponente más creíble de Maduro, alegando que no cuenta con apoyo dentro del país.

Después de que se le prohibiera a Machado presentarse a las elecciones de 2024 en Venezuela, los observadores internacionales afirman que Machado ganó las elecciones por mayoría aplastante, a pesar de que el Gobierno de Maduro se atribuyó la victoria.

EQUILIBRIO DE PODER ENTRE CIVILES Y MILITARES

Durante más de una década, el poder real en Venezuela ha estado en manos de un pequeño círculo de altos funcionarios. Sin embargo, analistas y funcionarios afirman que el sistema depende de una extensa red de leales y órganos de seguridad, alimentada por la corrupción y la vigilancia.

Dentro del círculo íntimo, reina un equilibrio entre civiles y militares. Cada miembro tiene sus propios intereses y redes de clientelismo. Actualmente, Rodríguez y su hermano representan al lado civil. Padrino y Cabello representan al lado militar.

Esta estructura de poder hace que desmantelar el actual Gobierno de Venezuela sea más complejo que destituir a Maduro, según entrevistas con funcionarios estadounidenses actuales y antiguos, analistas militares venezolanos y estadounidenses y consultores de seguridad de la oposición venezolana.

"Se pueden destituir tantos miembros del Gobierno venezolano como se quiera, pero se necesitarían múltiples actores a diferentes niveles para cambiar la situación", afirmó un exfuncionario estadounidense involucrado en investigaciones criminales en Venezuela.

Una gran incógnita rodea a Cabello, que ejerce influencia sobre las agencias de contrainteligencia militares y civiles del país, que llevan a cabo un espionaje interno generalizado.

"Ahora la atención se centra en Diosdado Cabello", afirmó el estratega militar venezolano José García. "Porque es el elemento más ideológico, violento e impredecible del régimen venezolano".

Naciones Unidas determinó que tanto el SEBIN, la agencia civil, como la DGCIM, el servicio de inteligencia militar, han cometido crímenes contra la humanidad como parte de un plan estatal para aplastar la disidencia. Once antiguos detenidos, entre los que se encontraban algunos que en su día fueron miembros del personal de seguridad, describieron a Reuters en entrevistas realizadas antes de la captura de Maduro las descargas eléctricas, los ahogamientos simulados y los abusos sexuales que sufrieron en los centros clandestinos de la DGCIM.

"Quieren que te sientas como una cucaracha en una jaula de elefantes, que ellos son más grandes", dijo un exagente de la DGCIM que fue arrestado y acusado de traición en 2020 tras haber contactado con disidentes militares.

En las últimas semanas, mientras Estados Unidos llevaba a cabo su mayor despliegue militar en Latinoamérica en décadas, Cabello apareció en televisión en directo ordenando a la DGCIM que "fuera a por los terroristas" y advirtiendo que "quien se desvíe, lo sabremos".

Cabello repitió la retórica en una aparición en la televisión estatal el sábado, vestido con un chaleco antibalas y un casco y rodeado de guardias fuertemente armados.

Cabello también ha estado estrechamente vinculado a las milicias progubernamentales, en particular a los grupos de civiles armados que circulan en motocicleta conocidos como colectivos.

LOS GENERALES CONTROLAN SECTORES CLAVE

Cabello, exmilitar y figura destacada del partido socialista, tiene influencia sobre una parte significativa de las fuerzas armadas, a pesar de que el ejército venezolano ha estado formalmente dirigido por el ministro de Defensa Padrino durante más de diez años.

Venezuela tiene hasta 2000 generales y almirantes, más del doble que Estados Unidos. Oficiales de alto rango y retirados controlan la distribución de alimentos, las materias primas y la empresa petrolera estatal PDVSA, mientras que docenas de generales forman parte de los consejos de administración de empresas privadas.

Más allá de los contratos, los oficiales militares se benefician del comercio ilícito, según afirman desertores e investigadores estadounidenses actuales y antiguos.

Documentos de un consultor de seguridad de la oposición, compartidos con el ejército estadounidense y vistos por Reuters, afirman que los comandantes cercanos a Cabello y Padrino están asignados a brigadas clave a lo largo de las fronteras de Venezuela y en centros industriales.

Las brigadas, aunque son importantes desde el punto de vista táctico, también se encuentran en las principales rutas de contrabando.

"Hay entre 20 y 50 oficiales del ejército venezolano que tienen que irse, probablemente incluso más, para eliminar por completo este régimen", dijo un abogado que ha representado a un miembro de la alta dirección venezolana.

Algunos podrían estar considerando abandonar el barco. El abogado dijo que alrededor de una docena de exfuncionarios y generales actuales se habían puesto en contacto tras la captura de Maduro, con la esperanza de llegar a un acuerdo con Estados Unidos ofreciendo información a cambio de un salvoconducto e inmunidad legal.

Sin embargo, personas cercanas a Cabello dijeron que él no estaba interesado en llegar a un acuerdo por el momento, según el abogado. (Reporte de Sarah Kinosian en Ciudad de México; información adicional de Phil Stewart en Washington y REUTERS; edición de Julia Symmes Cobb y Suzanne Goldenberg; editado en español por Tomás Cobos)