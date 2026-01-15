Maersk acelera retorno al canal de Suez, lo que podría rebajar precio de los fletes

Por Terje Solsvik

OSLO, 15 ene (Reuters) - El grupo naviero Maersk anunció el jueves que reanudará este mes las salidas por el mar Rojo y el canal de Suez de uno de sus servicios, lo que supone un paso clave para poner fin a dos años de disrupciones en el comercio mundial debido a los ataques a buques por parte de los rebeldes hutíes de Yemen.

El precio de las acciones del grupo naviero danés cayó más de un 5% tras conocerse la noticia, lo que refleja la probabilidad de que bajen las tarifas de flete a medida que los buques vuelvan de manera gradual a la ruta más corta por el canal de Suez.

Las compañías navieras están sopesando la posibilidad de volver al importante corredor comercial entre Asia y Europa, después de que los buques fueron desviados a fines de 2023 alrededor de África tras los ataques hutíes en el mar Rojo, en lo que calificaron como una muestra de solidaridad con los palestinos de Gaza.

Maersk dijo que su servicio semanal que conecta Oriente Medio e India con la costa este de Estados Unidos, conocido como MECL, será el primero en el regreso escalonado del grupo a la ruta de Suez, comenzando el 26 de enero con una salida desde el puerto omaní de Salalah.

"Esta decisión es consecuencia de la continua estabilización de las condiciones en el mar Rojo y sus alrededores, incluido el corredor de Suez, así como de la mejora de la estabilidad y la fiabilidad en la región", declaró Maersk en un comunicado.

La compañía informó el lunes que uno de sus buques probó la ruta cuando el alto el fuego en Gaza aumentó las esperanzas de normalizar el tráfico marítimo. Un buque de Maersk también realizó un viaje a través de Suez en diciembre.

Maersk afirmó que volverá de forma gradual a la ruta de Suez, añadiendo que el objetivo es ofrecer a los clientes "los tiempos de tránsito más eficientes". La vía podría acortar una semana las rutas de tránsito, dijo. En teoría, esto ayudaría a reducir los costes.

"El regreso al canal de Suez debería aliviar las tarifas de flete", afirmó en un comunicado la asociación alemana de la industria química VCI, que calificó la decisión de Maersk de señal positiva, aunque añadió que es probable que también aumente las importaciones procedentes de China.

