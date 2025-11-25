LA NACION

Maersk volverá a la ruta del mar Rojo en cuanto las condiciones lo permitan: CEO

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Gaza; Franja de Gaza; mundo; Israel; guerra en medio Oriente; Mundo; Palestina; hamas
Maersk volverá a la ruta del mar Rojo en cuanto las condiciones lo permitan: CEOJACK GUEZ - AFP

DUBAI, 25 de noviembre (Reuters) - El presidente ejecutivo de la naviera Maersk dijo el lunes que la compañía reanudará el tránsito por el mar Rojo a través del canal de Suez egipcio en cuanto las condiciones lo permitan, dando prioridad a la seguridad de la tripulación.

Vincent Clerc declaró en una conferencia de prensa conjunta con el jefe del canal de Suez en Egipto que Maersk se siente alentada por el proceso de paz en Gaza, que establecería la libertad de navegación en el estrecho de Bab al-Mandeb.

(Reporte de Nayera Abdallah y Ahmed Elimam; editado en español por Carlos Serrano)

LA NACION
Más leídas
  1. Racing se llevó por delante a lo guapo a un River asustadizo al que se le acabó el año
    1

    Racing se llevó por delante a lo guapo a un River asustadizo al que se le acabó el año

  2. Gallardo dio la cara tras la eliminación de River, hizo una fuerte autocrítica y habló de su futuro
    2

    Marcelo Gallardo hizo un mea culpa tras la eliminación de River, pero infló el pecho: “Esto no va a terminar así”

  3. El nuevo shopping que tendrá Mar del Plata sorprende a los turistas y ya tiene fecha de apertura
    3

    El nuevo shopping que tendrá Mar del Plata sorprende a los turistas y ya tiene fecha de apertura

  4. Qué nuevos gastos podrían declararse para aliviar el monto del impuesto
    4

    Impuesto a las ganancias: qué gastos podrían declararse para aliviar la carga fiscal

Cargando banners ...