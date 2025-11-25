Maersk volverá a la ruta del mar Rojo en cuanto las condiciones lo permitan: CEO

DUBAI, 25 de noviembre (Reuters) - El presidente ejecutivo de la naviera Maersk dijo el lunes que la compañía reanudará el tránsito por el mar Rojo a través del canal de Suez egipcio en cuanto las condiciones lo permitan, dando prioridad a la seguridad de la tripulación.

Vincent Clerc declaró en una conferencia de prensa conjunta con el jefe del canal de Suez en Egipto que Maersk se siente alentada por el proceso de paz en Gaza, que establecería la libertad de navegación en el estrecho de Bab al-Mandeb.

