"Maestro del apocalipsis" húngaro Krasznahorkai gana el Nobel de Literatura 2025

El escritor húngaro László Krasznahorkai recibió el jueves el Premio Nobel de Literatura 2025 "por su obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte".

"László Krasznahorkai es un gran escritor épico en la tradición centroeuropea que se extiende desde Kafka hasta Thomas Bernhard, y que se caracteriza por el absurdo y el exceso grotesco", dijo en un comunicado la Academia Sueca, que concede el premio.

"Pero hay más cuerdas en su arco, y también mira a Oriente al adoptar un tono más contemplativo y finamente calibrado".

VIAJES A CHINA Y JAPÓN DEJARON UNA PROFUNDA HUELLA

Los escenarios de sus novelas se mueven por pueblos y ciudades remotos de Europa central, desde Hungría a Alemania, antes de saltar a Extremo Oriente, donde sus viajes a China y Japón dejaron profundas impresiones en Krasznahorkai.

La crítica estadounidense Susan Sontag coronó a Krasznahorkai "maestro del apocalipsis" de la literatura contemporánea, según la Academia, "un juicio al que llegó tras haber leído el segundo libro del autor, Melancolía de la resistencia".

Krasznahorkai, el segundo húngaro en ganar el premio, dotado con 11 millones de coronas suecas (US$1,2 millones), después de Imre Kertesz en 2002, nació en la pequeña ciudad de Gyula, en el sureste de Hungría, cerca de la frontera con Rumanía.

Su novela de 1985, "Tango satánico", está ambientada en una zona rural igualmente remota y se convirtió en una sensación literaria en Hungría.

"La novela retrata, en términos poderosamente sugestivos, a un grupo de indigentes residentes en una granja colectiva abandonada en el campo húngaro justo antes de la caída del comunismo", declaró la Academia.

En toda la región se habían creado granjas colectivas cuando se confiscaron las tierras de cultivo al comienzo del régimen comunista, y muchas se habían convertido en símbolos de mala gestión y pobreza cuando éste terminó en 1989.

"Todos en la novela esperan que ocurra un milagro, una esperanza que desde el principio se ve truncada", declaró la Academia.

Krasznahorkai se ha referido en repetidas ocasiones a "El castillo" de Kafka como una influencia clave.

"Cuando no leo a Kafka, pienso en Kafka. Cuando no pienso en Kafka, echo de menos pensar en él", declaró a White Review en 2013.

ADAPTACIONES AL CINE

Krasznahorkai mantuvo una estrecha colaboración creativa con el cineasta húngaro Bela Tarr.

Varias de sus obras han sido adaptadas al cine por Tarr, entre ellas "Tango satánico", de más de siete horas de duración, y "Las armonías de Werckmeister".

"Cuando leí ("Tango satánico"), supe inmediatamente que debía hacer una película basada en ella", dijo Tarr a Reuters por teléfono. "Estoy muy contento... es difícil decir nada ahora mismo".

Su colaboración ha cosechado elogios de la crítica. En 1993 recibió el premio alemán Bestenliste a la mejor obra literaria del año por "La melancolía de la resistencia".

La escritura de Krasznahorkai puede resonar en los lectores inmersos en las noticias de la guerra de Rusia en Ucrania o el conflicto palestino-israelí.

"Parece que hemos entrado en el siglo XXI en un entorno más hostil y sombrío de lo que esperábamos a finales del XX", afirma Jason Whittaker, catedrático de Comunicación de la Universidad de Lincoln.

"Así que en realidad...

algunos de los elementos sombríos y oscuramente cómicos de libros como *Tango satánico* resonarán realmente en muchos más lectores que antes".

LITERATURA EL CUARTO PREMIO NOBEL DE 2025

Establecidos en el testamento del inventor de la dinamita y empresario sueco Alfred Nobel, los premios a los logros en literatura, ciencia y paz se conceden desde 1901.

Entre los ganadores de ediciones anteriores se encuentran el poeta y ensayista francés Sully Prudhomme, que obtuvo el primer galardón, el novelista y cuentista estadounidense William Faulkner en 1949, el primer ministro británico de la Segunda Guerra Mundial Winston Churchill en 1953, el turco Orhan Pamuk en 2006 y el noruego Jon Fosse en 2023.

El año pasado ganó el premio la autora surcoreana Han Kang, que se convirtió en la 18ª mujer —la primera fue la escritora sueca Selma Lagerlof en 1909— y la primera surcoreana en recibir el galardón.

A lo largo de los años, las elecciones de la Academia Sueca han suscitado tantas iras como aplausos.

En 2016, el galardón al cantautor estadounidense Bob Dylan desató críticas por considerar que su obra no era propiamente literatura, mientras que el premio al austriaco Peter Handke también suscitó críticas en 2019.

Handke había asistido en 2006 al funeral del expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic, considerado por muchos responsable de la muerte de miles de albaneses asesinados en Kosovo y del desplazamiento de casi un millón de personas más durante una brutal guerra librada por fuerzas bajo su control en 1998-99.

En el pasado también se ha acusado a los encargados de otorgar el premio de ignorar algunos gigantes de la literatura, como el ruso Lev Nikoláievich Tolstói, el francés Emile Zola y el irlandés James Joyce.