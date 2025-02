MAG participa en la Blackburn Dubai Property Expo y destaca el desarrollo premium para los compradores británicos

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--feb. 13, 2025--

MAG, uno de los principales desarrolladores inmobiliarios de los Emiratos Árabes Unidos, participará en la Blackburn Dubai Property Expo, que tendrá lugar los días 22 y 23 de febrero en el Stanley House Hotel & Spa, Reino Unido. El desarrollador exhibirá su proyecto insignia, The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, parte del Keturah Resort, que presenta una oportunidad única para un estilo de vida incomparable con servicios y comodidades inigualables.

El sector inmobiliario de Dubái sigue experimentando un fuerte crecimiento, impulsado por los grandes patrimonios que buscan desarrollos inmobiliarios de lujo. Con casi 740 residencias de marca en todo el mundo y una cifra que se espera que se duplique para 2031, Dubái es un actor clave, con 140 proyectos en trámite. En el primer semestre de 2024, las residencias de marca representaron el 7,2 % de todas las transacciones inmobiliarias, generando 7800 millones de dólares, el 12,6 % del valor total de las transacciones del año pasado. Estas propiedades ofrecen precios premium y sólidos rendimientos de alquiler, lo que las convierte en una opción de inversión atractiva.

Ubicado dentro del Keturah Resort, el primer resort con certificación de bienestar en la región MENA, The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside, comprende 200 residencias en siete edificios y 12 mansiones, cada una con un amarre exclusivo para yates para los residentes. Los propietarios se beneficiarán de una impresionante variedad de instalaciones de clase mundial, que incluyen un centro de bienestar, una casa club con un club privado solo para miembros, un club para mujeres, un club para niños, restaurantes de alta cocina y con estrellas Michelin, un paseo marítimo de 550 metros, espacios comerciales sostenibles y orgánicos, estacionamiento privado las 24 horas, los 7 días de la semana con valet parking, y una comunidad cerrada con vistas únicas al santuario de vida silvestre, Burj Khalifa, Dubai Creek Harbor y Meydan.

David James, director de ventas de MAG, afirmó: "El sector inmobiliario de los Emiratos Árabes Unidos sigue siendo sólido y cuenta con un interés sostenido por parte de inversores internacionales, en particular del Reino Unido. Al presentar Keturah Resort en la Blackburn Dubai Property Expo, tenemos la oportunidad de destacar sus características únicas y presentar una oportunidad de primer nivel que transformará el panorama inmobiliario en la región MENA."

El proyecto está ubicado en Dubai Creek, lo que proporciona un cómodo acceso al centro de Dubái, al Centro Financiero Internacional de Dubái y al Aeropuerto Internacional de Dubái.

