Magistrado de juicio del príncipe Enrique dice que testigo clave puede declarar por videoconferencia
Por Michael Holden
LONDRES, 26 feb (Reuters) - Un testigo cuyo testimonio podría decidir el resultado de una demanda por violación de la privacidad presentada por el príncipe Enrique y otras figuras de alto perfil contra el editor del Daily Mail podrá prestar declaración a distancia, según dictaminó el jueves el juez que lleva el caso.
Enrique, el hijo menor del rey Carlos, y otras seis personas, entre ellas el cantante Elton John, han acusado a los tabloides de Associated Newspapers ante el Tribunal Superior de Londres de estar involucrados en la recopilación ilegal de información, como el pirateo de teléfonos, desde hace 30 años.
Associated, que también publica el Mail on Sunday, ha negado cualquier irregularidad, y varios periodistas y empleados actuales y antiguos han prestado declaración desde que comenzó el juicio el mes pasado para rechazar esas acusaciones.
Una de las figuras centrales del caso es el investigador privado Gavin Burrows, quien, según los abogados de los demandantes, les había dicho que había llevado a cabo actividades ilegales generalizadas en nombre de Associated, desde el pirateo telefónico hasta la obtención de historiales médicos mediante engaños.
Se han basado en una declaración testimonial que Burrows proporcionó en agosto de 2021 como parte fundamental de las acusaciones más graves que se han presentado contra los periodistas del Mail.
Sin embargo, posteriormente se retractó de esas afirmaciones y proporcionó nuevas declaraciones al equipo jurídico de Associated, afirmando que consideraba que la declaración prestada a los abogados de Harry era "sustancialmente falsa" y que creía que su firma había sido falsificada.
Afirmó que nunca había trabajado para la editorial, salvo en una ocasión, y que había recibido pagos regulares de un equipo que recopilaba pruebas en nombre de los demandantes, incluidas 25.000 libras por un libro. Burrows vive ahora en un lugar no revelado en el extranjero tras haber abandonado Gran Bretaña el pasado mes de mayo, y se ha negado a regresar para testificar en persona o a viajar a otro país, alegando motivos de salud y que había sido objeto de amenazas.
(Reportaje de Michael Holden; edición de Andrew Heavens, Editado en español por Juana Casas)