Magnate de la prensa de Hong Kong gana apelación en condena por fraude

El magnate de la prensa prodemocracia de Hong Kong, Jimmy Lai, ganó el jueves una apelación en una condena por fraude, poco después de que la justicia lo sentenciara a cárcel en otro caso de seguridad nacional.

El fallo fue una sorpresa para Lai, de 78 años, fundador del difunto periódico Apple Daily, quien fue sentenciado este mes a 20 años de prisión por cargos de colusión con fuerzas extranjeras bajo una ley de seguridad nacional impuesta por China.

El caso de fraude surge de una disputa contractual y no se relaciona con las acusaciones contra Lai bajo la ley de seguridad nacional.

Lai no acudió al tribunal y permanece encarcelado.

"Permitimos las apelaciones, eliminamos las condenas y descartamos las sentencias", declaró el juez Jeremy Poon, jefe de la Alta Corte.

Lai fue sentenciado en 2022 a cinco años y nueve meses de prisión por cargos de que una firma de consultoría operada por él fue instalada en la sede de Apple Daily, alquilada con fines de publicación e impresión.

Según la fiscalía, se trató de una violación de los términos del arriendo que Apple Daily firmó con una empresa gubernamental y constituyó un fraude.

Los defensores de Lai argumentaron entonces que el caso debía ser una demanda civil, no penal, y que el espacio involucrado era sumamente pequeño.