Magnate de la prensa prodemocracia de Hong Kong, Jimmy Lai, condenado a 20 años de prisión

El magnate prodemocracia de la prensa de Hong Kong, Jimmy Lai, fue sentenciado el lunes a 20 años de prisión por colusión con fuerzas extranjeras y sedición, en el cierre de un proceso judicial que generó condenas internacionales.

"Tras considerar la conducta delictiva grave y seria de Lai (...) el tribunal consideró que la pena total en el presente caso debía ser de 20 años de prisión", según un resumen de la sentencia de los jueces.

Dos de esos años coinciden con una sentencia de prisión que Lai ya cumple, con lo cual deberá descontar otros 18 años de pena", escribieron los jueces.