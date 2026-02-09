Magnate de la prensa prodemocracia de Hong Kong, Jimmy Lai, condenado a 20 años de prisión

El magnate prodemocracia de la prensa de Hong Kong, Jimmy Lai, fue sentenciado el lunes a 20 años de prisión por colusión con fuerzas extranjeras y sedición, en el cierre de un proceso judicial que generó condenas internacionales y críticas por el deterioro de la libertad de prensa en la ciudad.

"Tras considerar la conducta delictiva grave y seria de Lai (...) el tribunal consideró que la pena total en el presente caso debía ser de 20 años de prisión", según un resumen de la sentencia de los jueces.

Dos de esos años coinciden con una sentencia de prisión que Lai ya cumple, con lo cual deberá descontar otros 18 años de pena, escribieron los jueces.

Lai, de 78 años y fundador del clausurado Apple Daily, fue declarado culpable en diciembre de dos cargos de colusión con fuerzas extranjeras bajo una drástica ley de seguridad nacional impuesta por China, así como un cargo de publicación sediciosa.

El empresario, quien ha estado detenido desde diciembre, se mantuvo impasible mientras los jueces leían su sentencia, observó un periodista de la AFP en la corte.

Al ser retirado, saludó solemnemente al público en la galería, incluyendo a su esposa Teresa y experiodistas de Apple Daily.

El caso de Lai generó condenas de grupos de derechos humanos como un golpe de gracia para la libertad de prensa en Hong Kong, mientras gobernantes extranjeros han reclamado su liberación.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo que planteó el caso de Lai —quien tiene nacionalidad británica— en una reunión en enero con el presidente chino, Xi Jinping.

El presidente estadounidense Donald Trump también urgió su liberación.

- "Sentencia draconiana" -

La organización Human Rights Watch afirmó el lunes que el fallo contra Lai es "de hecho una sentencia de muerte".

Antes de conocer la sentencia, el Comité para Proteger Periodistas indicó en un comunicado que el juicio "no ha sido más que una farsa desde el principio y demuestra un total desprecio por las leyes de Hong Kong, que se supone protegen la libertad de prensa".

Reporteros Sin Fronteras afirmó que la sentencia contra el magnate "resonará mucho más allá de Jimmy Lai, enviando una señal decisiva sobre el futuro de la libertad de prensa en el territorio".

China ha desestimado las críticas al señalar que buscan difamar el sistema judicial de Hong Kong, mientras que las autoridades de la ciudad han dicho que el caso de Lai "no tiene nada que ver con la libertad de expresión ni con la libertad de prensa".

Unas 70 personas desafiaron el frío para hacer fila afuera del tribunal al amanecer, mientras decenas de periodistas se congregaron frente a la entrada del edificio.

"Condenar a mi padre a esta sentencia draconiana de prisión es devastador para nuestra familia y amenaza la vida de mi padre", dijo el hijo del empresario, Sebastien Lai.

Agregó que la decisión representa "la destrucción del sistema legal de Hong Kong y el fin de la justicia", y llamó a China a "hacer lo correcto y liberarlo antes de que sea demasiado tarde".

La misma preocupación expresó la hija del magnate, Claire Lai, quien dijo que en los cinco años de proceso judicial "he visto el deterioro de la salud de mi padre (...) Si esta sentencia se cumple, morirá como un mártir tras las rejas".