Magnate mexicano Chico Pardo descarta por ahora aumentar participación en Banamex
- 1 minuto de lectura'
CIUDAD DE MÉXICO, 25 sep (Reuters) - El multimillonario mexicano Fernando Chico Pardo dijo el jueves que no está pensando en incrementar su posición accionaria en Grupo Financiero Banamex, tras hacerse con el 25% de la unidad de banca minorista de Citigroup en el país.
La adquisición, valorada en US$2300 millones y conocida el miércoles, fue explicada por el magnate, actual presidente del Consejo de Administración del grupo aeroportuario Asur, en una conferencia de prensa con ejecutivos de Citi y Banamex.
Ernesto Torres, director internacional de Citi, detalló que en los próximos meses se definirá el porcentaje de Banamex que saldrá a bolsa en una oferta pública inicial (OPI) y abrió la posibilidad de que mientras tanto otros inversionistas mexicanos se hagan también con porciones del grupo financiero, aunque menores a la adquirida por Chico Pardo. (Reporte de Kylie Madry y Ana Isabel Martínez; Escrito por Raúl Cortés Fernández; Editado por Noé Torres)
