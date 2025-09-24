Magnate mexicano compra participación en filial local de Citi por US$2300 millones

El magnate mexicano Fernando Chico Pardo acordó la compra de un 25% de las acciones del banco local Banamex, unidad de banca personal del gigante estadounidense Citi, en una operación valuada en unos US$2300 millones, informó este miércoles la compañía.

Chico Pardo está involucrado en diversos negocios, incluyendo la operación de puertos en Estados Unidos y América Latina, hoteles de lujo y aeropuertos. Banamex, en tanto, es el cuarto mayor grupo financiero de México, según datos de la propia empresa.

El magnate adquirirá el 25% de las acciones ordinarias de Banamex (cerca de 520 millones de acciones), lo que representa una inversión de alrededor de 42.000 millones de pesos (US$2300 millones), detalló Citi en un comunicado.

