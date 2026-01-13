Magnate petrolero canadiense propone ayudar a EEUU con la reactivación petrolera de Venezuela

Por Amanda Stephenson

CALGARY, Canadá, 13 ene (Reuters) -

Un magnate canadiense que dirige una de las empresas petroleras de más rápido crecimiento ⁠de Norteamérica aboga por que su ⁠país preste su experiencia en crudo pesado a Estados Unidos para su propósito de volver a levantar el sector energético de Venezuela.

Adam Waterous, presidente ejecutivo ⁠de Strathcona ‌Resources , dijo ​que las décadas de experiencia de Canadá en la extracción de crudo de arenas petrolíferas ​lo convierten en un país excepcionalmente cualificado para ayudar a Venezuela, que produce un ‌crudo pesado similar, aunque a algunos les preocupa que ‌la nación sudamericana pueda competir con ​el sector local.

"Estamos en mejor posición que cualquier otro país del mundo, con diferencia, para ayudar a la reconstrucción", dijo Waterous en una entrevista. "Esperaría, pero no lo sé, que una oferta de ayuda probablemente sea bien acogida".

El presidente Donald Trump convocó a ejecutivos petroleros estadounidenses la semana pasada a la Casa Blanca para discutir sobre Venezuela, pero no asistió ninguna empresa canadiense.

Waterous -que estudió en la Universidad de Harvard y ⁠tiene vínculos con Estados Unidos a través del yerno del expresidente George W. Bush, Henry Hager, quien se desempeña ​como director general de Strathcona- dijo que reuniría rápidamente un equipo técnico de su compañía para ir a Venezuela si se lo piden.

"Estoy seguro de que no hay ninguna compañía de petróleo pesado en Canadá que diga que no", comentó.

Strathcona, el quinto productor de petróleo de Canadá, no pretende invertir en Venezuela, dijo Waterous, pero ayudar a levantar su industria petrolera es una ⁠oportunidad para que Canadá ayude a Estados Unidos en un momento en que la política comercial de ​Trump ha tensado las relaciones entre los dos países, dijo. El Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México (TMEC), que ha protegido gran parte de las exportaciones canadienses de los aranceles estadounidenses, se someterá a una revisión conjunta este año, y algunos inversores ‍han sugerido que un posible aumento de los flujos de petróleo venezolano a Estados Unidos podría debilitar la influencia de Canadá.

Waterous dijo que el riesgo de largo plazo de que Estados Unidos compre crudo venezolano aumenta la necesidad de que Canadá diversifique sus mercados y construya otro oleoducto hacia el Pacífico.

Canadá exporta cerca del ​90% de su crudo a Estados Unidos, pero los analistas del mercado han sugerido que un aumento significativo de la producción de crudo pesado venezolano competiría directamente con el tiempo con los barriles canadienses refinados en la costa estadounidense ‍del Golfo de México. (Amanda Stephenson en Calgary Edición en español de Javier López de Lérida)