Magnin: "Me siento más que preparado y tengo buena ronda"

El esquiador español Thibault Magnin aseguró estar "más que preparado" para afrontar las clasificatorias de 'Slopestyle' en los Juegos de Pekín 2022 y poder meterse en la final para, entonces, buscar su revancha personal tras un 'Big Air' donde no pudo estar con los mejores.

"Me siento más que preparado, tengo buena ronda, bastante fácil para mí pero técnica y creativa y si plancho todo bien espero estar en la final. El objetivo es estar en la final, coger la revancha del 'Big air' y en la final ya tendremos objetivo de estar en medalla", manifestó en rueda de prensa.

En este sentido, comentó que busca mejorar su actuación en la modalidad del 'Big Air' y quitarse el mal sabor de boca de no estar en la final. "No planché mis trucos en 'Big air' y me motiva aún más, sé que puedo estar ahí. Intentaré dar lo máximo de mí para coger mi revancha del 'Big Air'", señaló.

Y lo hará en un circuito que calificó de "increíble". "Para mí es uno de los mejores del mundo. Es muy grande todo, pero hay muchas posibilidades de ser creativo, es algo que me gusta muchísimo. Es increíble", recalcó.

"Es un 'slopestyle' gigante y muy seguro, nos da confianza para hacer trucos grandes. Porque muchos circuitos en Copa del Mundo son peligrosos. Aquí todo es perfecto, gigante, y te da confianza para hacer tu ronda de ensueño", aseveró al respecto.

Además, la última nevada, que pospuso un día el calendario, no afecta. "La pista tras la nevada está muy bien, siempre ha estado perfecta y no ha cambiado mucho. Ha sido un poco más lento, con la nieve nueva, pero hacía -25 grados y eso sí era más difícil", reconoció.