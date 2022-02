Magnus Carlsen, embajador de PUMA y campeón mundial de ajedrez, comparte su motivación por conquistar el número uno en la campaña «Only See Great» de PUMA

HERZOGENAURACH, Alemania--(BUSINESS WIRE)--feb. 25, 2022--

El flamante embajador de PUMA y campeón mundial noruego de ajedrez, Magnus Carlsen, explica en una entrevista en video con la empresa deportiva PUMA su motivación para mantenerse al más alto nivel en su deporte y la forma en que se convirtió en el jugador de mayor categoría de la historia.

Con la campaña «Only See Great», PUMA se adentra en la trayectoria profesional de sus embajadores de marca, que hablan de sus propios caminos para conseguir la grandeza, prestando atención a sus entrañas y encontrando una visión que nadie más puede ver.

Durante la entrevista, Carlsen habla de sus extraordinarias actuaciones, de haber ganado su primer título de Gran Maestro a los 13 años, así como del camino hacia el éxito y de la combinación equilibrada de entrenamiento físico y estilo de vida saludable que le da la energía necesaria para triunfar.

«Nunca tuve la motivación de alcanzar metas específicas en mi carrera ajedrecística. Siempre quise mejorar cada vez que jugaba y ahora tengo el objetivo de ser el primer jugador en alcanzar la cifra de 2900 puntos en el ajedrez, pero lo más importante para mí es el camino que me llevará hasta ese logro. Consiste en ser capaz de hacer todo lo necesario para darme la oportunidad de conseguirlo. Es algo que me importa mucho en mi día a día».

Carlsen, un gran aficionado a los deportes, afirma que su mayor motivación es la competición: «Me encanta el deporte y así es como me entreno. Practico el fútbol, empecé a jugar al pádel hace poco, también me entreno con un preparador personal y siempre intento que sea una competición. Eso es lo que me motiva».

Sobre la partida de ajedrez más larga del Campeonato del Mundo en Dubái, Carlsen comenta: «Lo más memorable para mí, durante la última hora de la partida, es que estaba muy tranquilo. No estaba estresado, a pesar de que quedaba poco tiempo de juego, y lo que sentí después de hacer la última jugada fue simplemente la enorme satisfacción de haber salido adelante y de haber hecho las cosas bien al final».

La idea de la campaña «Only See Great» de PUMA surge del ícono cultural, empresario y filántropo Shawn «JAY-Z» Carter, quien dijo por primera vez: «Solo veo la grandeza. No veo lo bueno. No veo compromisos. Siempre debemos esforzarnos por hacer algo grandioso, algo que perdure».

Para ver la entrevista completa con Magnus Carlsen, haga clic en el siguiente enlace: https://youtu.be/qaapV7iu1V8

PUMA, una de las marcas deportivas más importantes del mundo, diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. En sus más de 70 años de existencia, PUMA ha impulsado sin descanso el deporte y la cultura con la creación de productos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como el fútbol, las carreras y el entrenamiento, el básquetbol, el golf y el automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las influencias deportivas a la cultura de la calle y a la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, tiene una plantilla de unos 16 000 empleados en todo el mundo y su sede está en Herzogenaurach (Alemania).

