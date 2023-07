Magnus Carlsen y Christian Pulisic conversan sobre las similitudes entre el fútbol y el ajedrez

HERZOGENAURACH, Alemania--(BUSINESS WIRE)--jul. 13, 2023--

PUMA, la empresa mundial del deporte, anuncia la colaboración entre Magnus Carlsen, quíntuple campeón mundial de ajedrez, y Christian Pulisic, jugador de fútbol profesional. Estos dos iconos del deporte se reunieron en una cancha de fútbol para conversar sobre las diferencias y similitudes entre el ajedrez y el fútbol.

¿Qué pueden enseñarse mutuamente un futbolista y un jugador de ajedrez? Si algo quedó demostrado en la conversación entre Magnus y Christian, es que existen múltiples elementos relevantes para ambas disciplinas. “Soy un jugador de ataque y me gusta ser creativo y poner a los defensores en guardia. Me gusta ser muy agresivo y voy directo a los goles, ese es realmente mi estilo”, contó Pulisic. Al jugar tanto al fútbol como al ajedrez, es importante evitar errores críticos, pensar estratégicamente y tomar decisiones rápidamente. “En ajedrez, soy bastante universal, pero definitivamente me inclino más por el juego posicional que por el táctico”, explicó Carlsen.

Para descubrir qué otras analogías e ideas han encontrado Magnus Carlsen y Christian Pulisic durante su conversación y qué significa para ellos tener un calzado especial exclusivo de PUMA, vea el video completo en el canal oficial de PUMA en YouTube en: ENLACE.

Además, se encuentra disponible una serie de fotografías relevantes AQUÍ.

PUMA ha dado un paso más para adentrase en el mundo del ajedrez y se ha asociado nuevamente con Chess.com y Christian Pulisic para el lanzamiento de un bot de ajedrez de Christian Pulisic. Se trata de un bot de IA inspirado en el jugador de fútbol profesional y embajador mundial de PUMA, Christian Pulisic. El 13 de julio, los entusiastas del ajedrez de todo el mundo tendrán la oportunidad de poner a prueba sus habilidades y jugar una partida contra Pulisic. Los admiradores pueden registrarse gratis en Chess.com y jugar contra Christian Pulisic a partir del 13 de julio en la página “Play Computer” del sitio, o en https://www.chess.com/play/computer?bot=christian-pulisic.

