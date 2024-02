CONCORD, Nueva Hampshire, EE.UU. (AP) — Un mago callejero de Nueva Orleans dijo el viernes que un consultor demócrata que trabajó para la campaña de Dean Phillips por la nominación presidencial lo contrató para crear el audio de lo que, según las autoridades, podría ser el primer intento conocido de utilizar inteligencia artificial para interferir en unas elecciones en Estados Unidos.

Paul Carpenter, especializado en trucos de cartas e ilusiones, afirmó a The Associated Press que fue contratado por Steve Kramer para utilizar la IA para imitar la voz del presidente Joe Biden en las llamadas automatizadas. Dijo que se sorprendió al enterarse más tarde de que la llamada se utilizó para intentar disuadir a la gente de votar por Biden en las primarias de Nueva Hampshire del mes pasado.

“Yo creé el arma. Yo no la disparé”, manifestó.

Las autoridades de Nueva Hampshire han declarado que el mensaje grabado, enviado a miles de votantes dos días antes de las elecciones del 23 de enero, infringía las leyes estatales contra la supresión del voto. Las autoridades han emitido órdenes de cese y desistimiento a dos empresas de Texas que creen implicadas. La conexión con el mago de Luisiana fue reportada en primera instancia por NBC News.

Un portavoz del fiscal general, John Formella, se negó a comentar el viernes si los investigadores están indagando a Carpenter o a Kramer, y se limitó a decir que la investigación continúa.

El equipo de campaña de Phillips denunció las llamadas automatizadas y las supuestas acciones de Kramer, y afirmó que los 260.000 dólares que le pagó en diciembre y enero eran para que le ayudara a llegar a las boletas de Nueva York y Pensilvania.

“Si es cierto que el señor Kramer tuvo alguna participación en la creación de las llamadas automatizadas falsas, lo hizo por su propia voluntad, lo cual no tuvo nada que ver con nuestro equipo de campaña”, afirmó la portavoz Katie Dolan en una declaración enviada por correo electrónico. “La noción fundamental de nuestro equipo de campaña es la importancia de la competencia, la capacidad de elegir y la democracia. Nos repugna saber que el señor Kramer supuestamente está detrás de esta llamada, y si las acusaciones son ciertas, denunciamos absolutamente sus acciones”.

Contactado por mensaje de texto, Kramer remitió el viernes las preguntas a su portavoz, el consultor político Hank Sheinkopf, que declinó hacer comentarios.

Liz Purdy, asesora sénior del equipo de campaña de Biden y Harris en Nueva Hampshire, dijo que apoya los esfuerzos para que cualquiera que intente perturbar las elecciones rinda cuentas y que permanece “hipervigilante” ante las amenazas de desinformación.

En su entrevista con la AP, Carpenter se describió a sí mismo como un “nómada digital” itinerante que viaja en moto con su perro salchicha de pelo largo llamado Moose. Describe al perro como un “animal de apoyo psiquiátrico” que le ayuda a sobrellevar el trauma de haber sido baleado hace varios años en Nueva Orleans, cuando estalló una disputa entre conocidos.

Carpenter dice que hace trucos de magia —incluidas ilusiones en las que parece doblar cucharas y tenedores a voluntad— en la calle y en convenciones. Dijo a la cadena NBC que tiene récords mundiales en doblar tenedores y escapar de camisas de fuerza.

También viaja con una laptop destartalada y otros equipos electrónicos que utiliza para crear contenidos para redes sociales y proyectos relacionados con activos digitales conocidos como NFT, o fichas no fungibles.

Carpenter dijo que conoció a Kramer el año pasado a través de conocidos mutuos, y afirmó que Kramer lo contrató inicialmente para hacer el audio de AI con la voz falsa del senador republicano Lindsey Graham antes de contratarlo para hacer el audio de Biden.

Carpenter dijo que pensaba que Kramer trabajaba para la campaña electoral de Biden, y dijo que el trabajo se le presentó como una posible medida de ahorro de tiempo y costes, al eliminar la necesidad de que el candidato fuera a un estudio de grabación.

“No sabía nada de que trabajara en la otra campaña presidencial”, dijo Carpenter.

Las capturas de pantalla que Carpenter compartió con NBC News y AP incluyen un mensaje de texto que Kramer le envió tres días antes de las primarias de Nueva Hampshire en el que dice que le había enviado un guion por correo electrónico. Las transacciones de Venmo muestran que una cuenta con el mismo nombre que el del padre de Kramer pagó a Carpenter 150 dólares el 20 de enero, tres días antes de las primarias.

Dos días después, cuando saltó la noticia de la falsa llamada automatizada de Biden, los textos proporcionados por Carpenter muestran que Kramer le envió un mensaje de texto con un enlace a una historia y el mensaje: “Shhhhhhh”.

“Le llamé inmediatamente y le dije: ‘¿Qué está pasando?’”, relató Carpenter al ser entrevistado por la AP en Nueva Orleans. Kramer trató el asunto a la ligera, afirmó Carpenter, pero que también le dijo que debería deshacerse de los correos electrónicos sobre el trabajo.

“Jajaja. No pasa nada. No te preocupes, borra todos los correos electrónicos, actúa como si nada hubiera pasado”, contó Carpenter, describiendo las conversaciones con Kramer. "'No te preocupes por eso, va a desaparecer′, fue lo que me dijo”.

Más tarde, añadió Carpenter, se enteró de que se habían iniciado investigaciones penales. Eso lo puso nervioso, así que contactó a un periodista de NBC. Dijo a la AP que tiene un abogado y que está considerando emprender acciones legales contra Kramer.

La llamada automatizada grabada se realizó a entre 5.000 y 25.000 votantes. Utilizaba una voz similar a la de Biden, empleaba su frase habitual: “Vaya montón de tonterías”, e insinuaba falsamente que votar en las primarias impediría a los electores votar en las elecciones generales de noviembre.

Biden ganó las primarias demócratas como candidato no registrado después de que su nombre no figurara en la papeleta por deferencia a la nueva posición de Carolina del Sur como punto de partida para las primarias demócratas.

Las llamadas aparecían a los destinatarios como falsamente procedentes del número de teléfono móvil personal de Kathy Sullivan, expresidenta del Partido Demócrata en el estado que ayuda a dirigir Granite for America, un comité de campaña a favor de Biden

Sullivan dijo el viernes en un correo electrónico que no había oído hablar de Kramer hasta que leyó el reportaje de la NBC, y que no ha recibido “ninguna disculpa de Dean Phillips por su consultor altamente remunerado que falsificó mi número”.

McGill informó desde Nueva Orleans.

