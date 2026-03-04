Maguire, condenado a una pena de prisión suspendida por una pelea en Mykonos en 2020: Sky Sports

4 mar (Reuters) -

El defensa de Inglaterra y el Manchester United, Harry Maguire, ha sido condenado a 15 meses de prisión condicional por un tribunal griego por un incidente ocurrido en 2020 en Mykonos, informó Sky Sports el miércoles.

En 2020, Maguire fue declarado culpable de lesiones físicas repetidas, intento de soborno y violencia contra funcionarios públicos tras su detención en una pelea en la que dos agentes de policía fueron agredidos. Maguire, que permaneció detenido durante dos días tras el incidente y negó haber cometido ningún delito, fue condenado a una pena de prisión suspendida de 21 meses y 10 días, pero se le concedió un nuevo juicio tras recurrir las condenas del tribunal griego por múltiples cargos.

De acuerdo con el proceso judicial griego, la presentación anuló la condena de Maguire antes de un nuevo juicio completo en un tribunal superior. Su nuevo juicio se pospuso en numerosas ocasiones. Maguire se enfrentaba a acusaciones de agresión leve, resistencia a la autoridad e intento de soborno. El jugador, de 32 años, fue condenado por los tres cargos, pero no cumplirá condena en prisión. Su equipo legal apelará la sentencia condenatoria, informó Sky Sports. (Reporte de Rohith Nair en Bengaluru, editado en español por Javier Leira)