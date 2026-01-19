Maha Capital busca aprobación de EEUU para comprar una participación en una petrolera venezolana

Por Marta Nogueira

RIO DE JANEIRO, 19 ene (Reuters) - La plataforma de inversión sueca Maha Capital está buscando la aprobación de Estados Unidos para adquirir una participación minoritaria indirecta en una firma petrolera controlada por PDVSA, dijo el viernes a Reuters el presidente de la junta directiva de Maha, Paulo Thiago Mendonca. La empresa tiene hasta mayo para ejercer una opción para una participación mayoritaria en una filial de Novonor que posee el 40% de PetroUrdaneta, una pequeña empresa petrolera que posee campos petrolíferos subdesarrollados en Venezuela. De concretarse, el acuerdo de Maha marcaría una de las primeras entradas de una firma extranjera en la industria petrolera venezolana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, alentara las inversiones tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro a principios de enero.

"Estamos siguiendo de cerca las indicaciones de Estados Unidos para ver cómo avanzar", dijo Mendonca. Los campos terrestres, que solían producir cientos de miles de barriles de petróleo al día hace décadas, están controlados por la petrolera estatal venezolana PDVSA, que tiene una participación del 60% en PetroUrdaneta. Mendonca dijo que ve oportunidades "gigantescas" para las empresas petroleras en Venezuela, citando recientes declaraciones de la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, quien dijo que presentaría una propuesta para reformar la ley de hidrocarburos del país, creando condiciones para nuevas inversiones.

(Reportaje de Marta Nogueira; Redacción de Fabio Teixeira; Editado en español por Juana Casas)