Mahmud Abás convoca a elecciones parlamentarias en la OLP

Esta es la primera vez que los miembros del consejo serán elegidos por voto popular directo, mientras que en el pasado eran designados o seleccionado sdentro del movimiento.

Abás, presidente tanto de la Autoridad Nacional Palestina como de la OLP, emitió un decreto que establece que "se celebrarán elecciones siempre que sea posible, tanto dentro como fuera de Palestina, para garantizar la más amplia participación posible del pueblo palestino, dondequiera que viva".

El Consejo Nacional Palestino (CNP) ha servido durante mucho tiempo como el parlamento en el exilio de la OLP. Está dominado por Fatah, el movimiento político de Abu Mazen, cofundado por Yasser Arafat, el histórico líder palestino fallecido en 2004.

Los movimientos yihadistas Hamás y la Yihad Islámica Palestina, que no son miembros de la OLP, no tienen representación en el consejo. (ANSA).