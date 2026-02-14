Mahmud Abás pide ante la Unión Africana eliminar obstáculos al alto el fuego en Gaza

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, pidió el sábado el levantamiento de "todos los obstáculos" impuestos, según él, por Israel a la implementación de la segunda fase del alto el fuego en Gaza, en un discurso transmitido en la apertura de la 39ª cumbre anual de la Unión Africana en Adís Abeba.

"Subrayamos la necesidad de levantar todos los obstáculos impuestos por la ocupación israelí a la aplicación de las disposiciones relacionadas con la segunda fase del acuerdo, incluido el trabajo" del Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG), "con el fin de asegurar la continuidad de los servicios, la coordinación del esfuerzo humanitario y permitir una rápida recuperación", señaló Abás, en un discurso leído por su primer ministro, Mohamed Mustafa.

El presidente palestino acusó a Israel de "seguir violando" el acuerdo de alto el fuego con el movimiento islamista palestino Hamás, negociado por los países mediadores y que entró en vigor el 10 de octubre bajo presión de Estados Unidos.

"Desde el anuncio del alto el fuego y hasta hoy, más de 500 palestinos fueron asesinados (en la Franja de Gaza), lo que amenaza la durabilidad de la tregua y la aplicación plena de su segunda fase", añadió.

Estados Unidos había anunciado a mediados de enero el paso a la segunda fase del plan del presidente estadounidense, Donald Trump, destinado a poner fin definitivamente a la guerra en Gaza y respaldado en noviembre por las Naciones Unidas.

Esta segunda fase prevé una retirada israelí progresiva de la Franja de Gaza, el desarme de Hamás y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

Pero, aunque aceptó renunciar a la futura gobernanza del territorio, el movimiento islamista, en el poder en Gaza desde 2007, se niega categóricamente a deponer las armas en las condiciones planteadas por Israel.

Por su parte, el ejército israelí sigue controlando más de la mitad de la Franja de Gaza, mientras que ambos bandos se acusan diariamente de violar el alto el fuego.

Los 15 expertos palestinos que componen el NCAG, creado para gestionar provisionalmente el territorio y colocado bajo la autoridad de la "Junta de Paz" de Trump, siguen por ahora establecidos en Egipto, pese a la reapertura muy parcial, el 2 de febrero, del paso fronterizo de Rafah, ocupado por el ejército israelí del lado palestino desde mayo de 2024.