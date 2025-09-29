Mahomes brilla para Chiefs, Jackson se suma a lesiones en Ravens y Kansas City gana 37-20

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Patrick Mahomes lanzó para 270 yardas y cuatro touchdowns mientras superaba a Lamar Jackson, quien salió en la segunda mitad con una lesión en el tendón de la corva derecha, y los Chiefs de Kansas City aplastaron 37-20 a los Ravens de Baltimore, ya golpeados, el domingo.

Xavier Worthy regresó de una lesión en el hombro para atrapar cinco pases para 83 yardas, encendiendo una ofensiva de los Chiefs que había estado luchando por encontrar su ritmo sin el velocista y su compañero suspendido, Rashee Rice, al inicio de la temporada.

Los Chiefs (2-2) construyeron una ventaja de 20-10 al medio tiempo contra Baltimore antes de avanzar hacia su séptima victoria en los últimos ocho encuentros. La última vez que los Ravens (1-3) los vencieron fue en septiembre de 2021, y su victoria anterior en Kansas City fue el 7 de octubre de 2021.

Jackson lanzó para 147 yardas con un touchdown y su primera intercepción de la temporada antes de lesionarse el tendón de la corva a mitad del tercer cuarto, aunque para ese momento el juego ya estaba prácticamente decidido. Cooper Rush jugó el resto del camino para los Ravens, quienes de repente se encuentran en una situación desesperada apenas a un mes del inicio de la temporada.

Solo cinco equipos en la era de playoffs de 14 equipos han comenzado 1-3 y han llegado a la postemporada.

Derrick Henry terminó con solo ocho acarreos para 42 yardas para Baltimore. Justice Hill tuvo una carrera de touchdown de 71 yardas al final.

