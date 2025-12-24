Mahrez lleva a Argelia a debut triunfal ante Sudán en la Copa de África

Argelia, que será el primer rival de la campeona mundial Argentina en su grupo del Mundial 2026, ganó 3-0 a Sudán, con doblete incluido de Riyad Mahrez, en su partido de debut en la Copa de África de fútbol (CAN), este miércoles en Rabat.

En la grada estaba como espectador de lujo el mito francés Zinedine Zidane, que acudió al estadio para ver en acción a su hijo Luca, titular como arquero de Argelia.

Mahrez abrió el marcador para los Zorros del Desierto en el minuto 2, firmando así el tanto más rápido en esta CAN.

La estrella de los argelinos amplió la cuenta en el 61, aprovechando un balón servido por su compatriota Mohamed Amoura.

El tercero y definitivo lo firmó Ibrahim Maza en el minuto 85.

Argelia se coloca como primer líder del grupo E de la CAN de Marruecos, igualada a puntos con Burkina Faso, que había ganado en el primer turno del día por 2-1 a Guinea Ecuatorial en un final loco de partido.

Marvin Anieboh adelantó a los ecuatoguineanos en el 85, pero los burkineses dieron la vuelta al marcador de manera espectacular en el tiempo de descuento, con goles de Georgi Minoungou (90+5') y Edmond Tapsoba (90+8').