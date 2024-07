Maialen Chourraut: "He sido capaz de adaptarme y me siento muy orgullosa"

La palista española Maialen Chourraut, triple medallista olímpica, ha asegurado que tratará de dar su "mejor versión" en los Juegos Olímpicos de París, y ha reconocido que se siente "muy orgullosa" de sí misma tras conseguir adaptarse al nuevo formato de navegación del deporte, que además estrena la modalidad de kayak cross en esta edición.

"Yo no busco el resultado numérico, voy a buscar mi mejor versión; si fuera así, me iría contenta a casa. Si no consigo rendir como a mí me gustaría, habrá sido una pena. Me quedan dos días de entrenamientos y voy a aprovecharlos", señaló en una rueda de prensa del Comité Olímpico Español (COE) junto a sus compañeros del equipo de eslalon.

Además, reconoció que todos están "con los nervios a flor de piel". "Acabamos de estar un mes entrenando aquí, luego hemos estado una semana en casa y hemos vuelto. Me ha costado un poco adaptarme. Hoy ya he empezado a ver un poco la luz, con mucha ilusión, pero sé que la tensión ya se hace notar y que está aquí. Al mismo tiempo, es lo que me gusta, este sufrimiento y esta forma de pelearlo hasta el último momento y ponerme la salida y tirar para adelante", indicó.

La kayakista vasca, que posee un oro, una plata y un bronce en Juegos, explicó que aunque han vivido un ciclo olímpico un poquito más corto, para ella ha sido "como si hubieran sido cuatro años". "Después de Tokio no sabía si continuar, si retirarme, pero en tres semanas ya decidí que quería continuar, que quería probar el kayak cross, que me daba mucha pena dejar el piragüismo sin haberlo probado. Y aquí me tenéis. Eso sí, en 2022 pasé por el quirófano porque tenía el hombro un poquito pochillo, y si quería llegar a París no tenía condición suficiente para aguantar dos años más. Ha sido un ciclo olímpico al mismo tiempo bonito e intenso", subrayó.

En otro orden de cosas, Chourraut restó importancia al hecho de que Sports Illustrated prevea que va a conseguir una medalla de bronce. "No somos adivinos, no sabemos lo que va a suceder en el futuro. Es muy difícil acertar una quiniela y nos encanta hacer quinielas. Las medallas solo las consiguen las tres primeras en mujeres y los tres primeros en hombres, se reparten muy pocas", expuso.

"He tenido la suerte de vivir esa experiencia y tener tres medallas en casa. Echo la vista atrás y pienso 'madre mía, ¿cómo lo he hecho?', pero sé que es a base de mucho trabajo. Para llegar aquí también he trabajado mucho, estoy muy orgullosa de mí misma porque los años van tirando para adelante; ya tengo 41 y he sido capaz de adaptarme al formato de navegación de hoy en día, de adaptarme a remar en kayak cross, y sigo estando con las mejores, a veces. Sigo aquí. Me gusta mucho más preparar mi entorno para lo peor que para lo mejor, porque cuando salen las cosas muy bien es muy sencillo recibirlo; cuando no sale tan bien, cuesta más asimilarlo. Hemos trabajado muy bien, pero hay muchas chicas que también quieren esa medalla y que también han trabajado y que reman a un nivel muy alto", prosiguió.

Respecto al equipo, aseguró que es "joven pero lleva muchos años compitiendo y sacando grandes resultados". "Tienen un gran potencial. Ya saben cómo competir, ya saben cómo actuar y espero que disfruten de la experiencia. Es una gozada compartir estos Juegos con ellos", declaró.

Por último, sobre las condiciones que espera encontrarse en el Estadio Náutico de Vaires-sur-Marne, Chourraut prefiere "que llueva un poquito a que haga 35 grados". "Cuando hace calor aquí, el sol aprieta, y además el agua del canal está bastante templada. Prefiero que llueva un poquito a que haga mucho calor", indicó.

Europa Press