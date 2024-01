MILÁN (AP) — El portero del AC Milan Mike Maignan aseguró que hay muchas personas que son “cómplices” en permitir que continúe el racismo en el fútbol y urgió a las autoridades a tomar medidas más severas tras los ataques racistas del sábado.

Maignan, quien es de raza negra, se retiró tras el abuso recibido por los aficionados del Udinese durante el encuentro de primera división y que llevó a que el duelo se suspendiera brevemente en la primera mitad. Maignan le dijo a DAZN que hicieron sonidos de mono hacia él.

El domingo respondió de forma enérgica.

“No es el jugador que fue atacado. Es el hombre, el padre. No es la primera que me ha pasado y no soy la primer persona a la que le ha ocurrido”, advirtió en francés en la red social X, antes conocida como Twitter. “Hemos tenido comunicados, campañas, protocolos y nada ha cambiad. Hoy es todo el sistema el que tiene que ser responsabilizado”.

Maignan advirtió que no han hecho suficiente para erradicar el abuso racial.

“Las autoridades y los fiscales, con todo lo que está ocurriendo, si no actúan entonces también son cómplices”, añadió.

Maignan, de 28 años y quien es el primer portero de Francia, indicó que aquellos que fueron testigos del incidente racista deberían de haber denunciado a los perpetradores y que el Udinese debió actuar de manera más firme en su momento.

“Los aficionados en las gradas, que vieron todo, que escucharon todo, pero decidieron quedarse callados, son cómplices”, advirtió Maignan en X. “El club Udinese, que habló de detener el juego como si no hubiera sucedido nada, son cómplices”.

Maignan también le advirtió a los árbitros de los cánticos de mono durante el partido. El juego se reanudó después de cinco minutos.

Hay varios incidentes racistas en el fútbol de Italia y otras partes de Europa por años, los casos en Italia han involucrado a Kevin-Prince Boateng, Mario Balotelli y Romelu Lukaku, entre otros.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino calificó el más reciente incidente “totalmente abominable y completamente inaceptable” y dijo que el organismo rector del fútbol podría poner castigos más severos.

Udinese también publicó un comunicado el domingo.

“Udinese lamenta y condena cada acto de racismo y violencia”, indicó el club. “Reafirmamos nuestra aversión a cualquier forma de discriminación y expresamos toda nuestra solidaridad con el jugador del AC Milan Mike Maignan”.

“Udinese colaborará con la investigación de las autoridades para asegurar la inmediata clarificación del incidente buscando tomar las acciones necesarias para castigar al responsable”.