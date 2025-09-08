Maíllo exige a la Junta cumplir con el reparto de menores migrantes como "cuestión de humanidad": "Es una indecencia"

SEVILLA, 8 Sep. 2025 (Europa Press) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha recriminado este lunes al Gobierno andaluz su negativa a aceptar el reparto de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, por cuanto ha sostenido que la Admininistración autonómica "tiene que cumplir, como el resto de las comunidades".

En una rueda de prensa ofrecida en la sede regional de IU Andalucía, Maíllo ha sostenido que este asunto debe enfocarse como "una cuestión de humanidad" y ha calificado esa negativa como "una indecencia" y ha apelado a que es "rechazable" desde "unas coordenadas morales".

El líder de IU ha apelado a ver estos migrantes como "menores que son por encima de todo" y por esa condición "necesitan una atención" por cuanto los ha calificado como el "sector más vulnerable de la sociedad".

"Son menores que han perdido a sus padres, que han visto cómo sus padres se han ahogado en mitad del Atlántico", ha proseguido argumentando Maíllo sobre las circunstancias que rodean a estas personas, antes de volver a recriminar "la falta de humanidad" del Partido Popular, que ha concretado en su "frivolización y en la resistencia a asumir las cuotas de menores como si fueran ejércitos de personas" cuando ha sostenido que se trata de "un número absolutamente asumible por cada comunidad".