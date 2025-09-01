Maíllo ve una "buena noticia" la reunión entre Illa y Puigdemont porque la "normalidad de relaciones es necesaria"

SEVILLA, 1 Sep. 2025 (Europa Press) -

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha considerado este lunes una "buena noticia" la reunión que mantendrán en Bruselas el presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, y el expresidente y líder de Junts, Carles Puigdemont, porque la "normalidad de relaciones es necesaria".

En rueda de prensa en Sevilla, Maíllo ha indicado que Izquierda Unida siempre ha defendido la "normalidad desde el principio".

"Nosotros tenemos reuniones permanentes y encuentros y contactos con todas las formaciones políticas con representación parlamentaria del bloque de investidura, con las que podemos tener muchas diferencias, sin lugar a dudas, como el caso de Junts, que tenemos diferencias de todo tipo, pero una cosa son las diferencias políticas y otra cosa que no haya interlocución", ha agregado.

Ha insistido en que "esa normalidad de relaciones es necesaria", sobre todo, porque evidencia "un hecho que a nosotros nos parece una anomalía que tenemos que resolver, que es que lo que hace el presidente Illa reuniéndose con un antiguo presidente debería hacerse en Barcelona y en cumplimiento de una ley de amnistía que no debería paralizar la afectación a Puigdemont".

Asimismo, con esa reunión, a su juicio, "reivindica una normalidad democrática que evidencia las posiciones políticas que tienen determinados sectores judiciales con respecto a una ley de amnistía en la que parece que hay sectores que no obedecen al cumplimiento de la norma".