MAINZ, Alemania (AP) — El club Mainz de la Liga Alemana rescindió el contrato de Anwar El Ghazi el viernes luego de las publicaciones del delantero holandés en redes sociales sobre la guerra Israel-Hamas.

El anuncio del Mainz llegó dos días después de que El Ghazi confrontó la versión del club acerca de los hechos, cuando levantó una suspensión anterior. La agencia de noticias alemana dpa reportó el viernes que los fiscales de la ciudad de Koblenz también estaban investigando.

Originalmente, Mainz suspendió a El Ghazi el 17 de octubre, al indicar que el futbolista publicó y luego eliminó un mensaje que el club consideró “inaceptable” acerca de la guerra.

El lunes, el club señaló que la suspensión fue levantada y que El Ghazi recibiría una reprimenda. Mainz explicó que la nueva determinación se había tomado luego de conversaciones con la directiva.

El Ghazi “lamenta haber colocado la publicación y está arrepentido de su impacto negativo”, había indicado el club. Añadió que el jugador “también afirmó que no cuestiona el derecho de la existencia de Israel”.

Sin embargo, en una publicación en redes sociales colocada el miércoles, El Ghazi indicó que el club emitió el comunicado sin su permiso.

“No me arrepiento ni tengo remordimiento alguno sobre mi posición”, escribió el jugador. “No me alejo de lo que dije y me mantengo, hoy y siempre hasta mi último aliento, por la humanidad y por los oprimidos”.

El Ghazi, de 28 años, quien previamente jugó para el PSV Eindhoven, Aston Villa y Everton, llegó al Mainz en septiembre como agente libre. Tuvo tres apariciones como suplente en el equipo que marcha en el último puesto de la liga alemana.

En respuesta al anuncio del Mainz sobre la terminación de su contrato, El Ghazi publicó: “La pérdida de mi sustento no se compara en nada al infierno desatado sobre los inocentes y vulnerables en Gaza”.