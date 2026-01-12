Maíz en Chicago cae a mínimo en dos meses por reservas, cosecha récord

Por P.J. Huffstutter

CHICAGO, 12 ene (Reuters) - Los futuros del maíz estadounidense se desplomaron el lunes, después de que el Departamento de Agricultura informara que los agricultores y las empresas cerealeras de Estados Unidos tenían almacenada la mayor cantidad de maíz de la historia al 1 de diciembre, después de que se recogiera una cosecha récord que fue incluso mayor de lo previsto. * El contrato de futuros de maíz más activo en base continua caía a los precios más bajos vistos desde el 10 de noviembre tras conocerse la noticia, según los analistas.

* Los futuros de la soja de la Bolsa de Chicago también caían bruscamente, ya que el USDA estimó que los agricultores cosecharon más que lo reportado anteriormente y redujo su estimación para las ventas de exportación del país en la actual campaña agrícola, noticias bajistas ya que la guerra comercial del presidente Donald Trump con China ha enfriado la demanda del mayor importador del mundo.

* "Para la soja, el ancla del mercado son las exportaciones", dijo Don Roose, presidente de US Commodities.

* "Cuando lleguemos al 1 de febrero, nuestras exportaciones van a morir", agregó, citando precios más baratos para la soja enviada desde el proveedor rival, Brasil.

* El maíz más activo de la Bolsa de Chicago bajaba 18 centavos a US$4,2775 el bushel a las 1741 GMT. Los futuros de la soja caían 11,25 centavos a US$10,5125 el bushel. * Los futuros del trigo bajaban 7,25 centavos, a US$5,10 el bushel, debido a la presión ejercida por los futuros del maíz. Antes de que se publicaran los informes del USDA, los futuros del trigo habían recibido cierto apoyo por las preocupaciones sobre la sequía en las llanuras de EEUU, dijeron analistas. * Pero los operadores advirtieron que era demasiado pronto en la temporada para que las condiciones secas afectaran materialmente a los rendimientos del trigo de invierno, con condiciones de los cultivos todavía relativamente buenas en toda la región.

* Antes de los informes, los futuros de cereales y soja de Chicago habían subido por las noticias de más ventas de soja de EEUU a China y la debilidad del dólar, lo que hizo que los cereales y oleaginosas fueran más baratos en los mercados de exportación.

* El viernes, la agencia estatal china Sinograin compró al menos 10 cargamentos de soja estadounidense, acercándose al cumplimiento del compromiso de comprar 12 millones de toneladas métricas de la última cosecha de soja estadounidense para finales de febrero.

* El martes, Sinograin subastará 1,1 millones de toneladas de soja importada, mientras el almacenista estatal trabaja para hacer sitio a los cargamentos estadounidenses que lleguen. (Reporte de Karl Plume y Tom Polansek en Chicago, Michael Hogan en Hamburgo, Daphne Zhang, Ella Cao y Lewis Jackson en Pekín; editado en español por Javier Leira)