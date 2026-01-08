Maíz en oeste agrícola de Argentina siente impacto de clima seco, pero recibirá agua

BUENOS AIRES, 8 ene (Reuters) - El maíz 2025/26 en el oeste de la provincia argentina de Buenos Aires registra señales de daño causado por el clima seco que desde el mes pasado afecta a la zona dijo el jueves la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC), que no obstante ha anunciado amplias lluvias para la región en los próximos días.

"La falta de precipitaciones registrada en las últimas semanas en el Norte de (la provincia de) La Pampa y Oeste de Buenos Aires ya se hace sentir en los cultivos", dijo la BdeC en su reporte semanal de cultivos, donde añadió que la siembra del cereal está completa en un 89,1%.

Argentina es el tercer exportador mundial de maíz y la Bolsa estimó el área implantada con el cereal en 7,8 millones de hectáreas, con una cosecha de 58 millones de toneladas.

Sin embargo, el miércoles la BdeC señaló que espera amplias lluvias en zonas agrícolas de Argentina en los próximos días, con el oeste de la frontera agrícola recibiendo entre 50 y 100 milímetros de agua.

Las precipitaciones serán beneficiosas para la soja 2025/26 también, cuyos lotes sembrados de manera temprana en Argentina ya atraviesan fases clave de desarrollo de rendimientos, señaló el reporte.

Para la Bolsa de Cereales, los agricultores ya sembraron el 88,3% de los 17,6 millones de hectáreas que calculó para la oleaginosa, cuya producción prevé en 48,5 millones de toneladas.

TRIGO Y CEBADA

En el caso del trigo 2025/26, la Bolsa dijo que la cosecha del cereal está completa en un 98,5% del área y que mantiene su previsión de producción en un récord de 27,8 millones de toneladas.

En la última semana los productores rurales argentinos terminaron la cosecha de la cebada 2025/26, con una cosecha final de 5,4 millones de toneladas, la más grande de los últimos 10 años, señaló la BdeC en su reporte.

