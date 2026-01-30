Maíz, soja y trigo en Chicago caen por toma de ganancias y repunte del dólar

30 ene (Reuters) - Los futuros del maíz, la soja y el trigo de Chicago cayeron el viernes, presionados por una toma de ganancias y el repunte del dólar, después de que el billete verde alcanzara el martes su mínimo en cuatro años

Los operadores en el mercado ajustaron sus posiciones a finales de mes y tras una semana de negociación volátil en la que se registraron precios récord de los metales preciosos, además de la caída del dólar. Pero el viernes, las bolsas mundiales bajaron y el repunte de los metales preciosos se enfrió con la subida del dólar

El oro se hundió el viernes, en su peor baja diaria desde 1983, mientras que la plata cayó casi un 30% para sufrir la peor jornada en registro

Los precios de los cereales y las semillas oleaginosas habían subido esta semana a máximos de varias semanas gracias a la debilidad del dólar, pero la abundante oferta mundial ha frenado las ganancias

"Es simplemente un entorno de aversión al riesgo", afirmó Karl Setzer, cofundador de Consus Ag Consulting

"Realmente hemos golpeado al dólar este mes", dijo Setzer, pero añadió que la mayor parte de las operaciones se basaron en "el flujo de dinero, el posicionamiento y la toma de ganancias"

El contrato de trigo más activo en la Bolsa de Comercio de Chicago (CBOT) cayó 7,5 centavos, hasta US$5,34 el bushel, a las 1831 GMT, tras alcanzar un nuevo máximo de nueve semanas de US$5,4475

El contrato de soja de Chicago cayó 10 centavos, hasta los US$10,6225 el bushel, mientras que el de maíz perdió 5 centavos, hasta los US$4,275 el bushel

El índice dólar continuó su recuperación el viernes, respaldado por la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de elegir al exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh como nuevo director del banco central. Los inversores consideran que Warsh es más agresivo en materia de tipos de interés que otros candidatos al puesto. El nerviosismo del mercado ante la política de Trump, incluidas sus críticas a la Fed, había alimentado la reciente caída del dólar

El trigo de Chicago también se ha visto respaldado esta semana por la cobertura de posiciones cortas por parte de los fondos de inversión y por las olas de frío intenso en las zonas trigueras de Estados Unidos y la región del Mar Negro

Tras el frío extremo registrado en las llanuras de Estados Unidos la semana pasada, los operadores estaban atentos a las previsiones de fuertes heladas en Ucrania para la próxima semana, que podrían causar daños en los cultivos

En Argentina, las recientes lluvias mejoraron la humedad del suelo en algunas partes del país, pero los cultivos de maíz y soja aún necesitan más precipitaciones para evitar pérdidas de rendimiento, según informó el jueves la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

No obstante, la perspectiva de una producción récord de soja en Brasil, donde la cosecha se encuentra en sus primeras etapas, atenuó la preocupación por Argentina. (Información de Daphne Zhang en Pekín; edición en español de Juana Casas)