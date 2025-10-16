Maíz sube en Chicago gracias a firmeza mercados; soja gana por gran producción EEUU

Por Karl Plume

CHICAGO, 15 oct (Reuters) - Los futuros del maíz estadounidense subieron el miércoles, ya que la lentitud de las ventas de grano recién cosechado por los agricultores fortaleció los precios en el mercado al contado y provocó coberturas cortas y compras técnicas en el mercado de futuros.

* La soja también subió, ya que el ritmo de molturación en Estados Unidos, mayor de lo esperado, y la fuerte demanda de aceite de soja aliviaron la preocupación por la escasa demanda de soja estadounidense por parte de China, el principal importador.

* El trigo bajó debido a la abundante oferta mundial y a la escasa demanda de productos estadounidenses.

* La negociación se mantuvo dentro de un rango, ya que el cierre del gobierno de Estados Unidos privó al mercado de datos clave sobre los cultivos, como las ventas semanales de exportación y las proyecciones actualizadas de oferta y demanda del Departamento de Agricultura.

* En consecuencia, los operadores buscan cada vez más orientación en los mercados de cereales al contado.

* Los valores básicos del maíz al contado en algunas zonas del Medio Oeste han mejorado a pesar de la probable cosecha récord, ya que los agricultores han almacenado gran parte del grano recién cosechado.

* "Los precios al contado del maíz se han mantenido relativamente sólidos. La base está mejorando, sobre todo en el este de Estados Unidos. Esto ha provocado algunas coberturas cortas en los futuros", dijo Craig Turner, corredor de cereales de StoneX.

* El maíz de diciembre en Chicago subió 4,1 centavos y medio a US$4,17 y medio el bushel a las 1800 GMT. Las compras técnicas a medida que el contrato superaba la resistencia del gráfico técnico en su media móvil de 50 días aceleraron las ganancias.

* La soja de noviembre CBOT subía 0,25 centavos a US$10,0675 el bushel.

* La soja se recuperó de las caídas anteriores, ya que la Asociación Nacional de Procesadores de Semillas Oleaginosas informó de una cosecha de septiembre mucho más fuerte de lo esperado.

* El trigo de diciembre CBOT cayó 2,50 centavos a US$4,98 el bushel.

(Reporte adicional de Gus Trompiz en París y Peter Hobson en Canberra. Editado en español por Natalia Ramos)