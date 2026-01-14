Maíz y soja se recuperan del mínimo de tres meses gracias a un rebote técnico

Por Heather Schlitz

CHICAGO, EEUU, 14 ene (Reuters) - Los futuros del maíz y la soja de Chicago subieron el miércoles gracias a un rebote técnico, tras haber caído esta semana a su nivel más bajo desde octubre, con los operadores sopesando unas previsiones de la oferta estadounidense mayores de lo esperado, la demanda china y las perspectivas de las cosechas en Sudamérica.

* Los futuros del trigo apenas variaron, ya que el mercado hizo una pausa tras las pérdidas provocadas el lunes por los datos sobre las cosechas del Departamento de Agricultura estadounidense.

* "Nos quedamos sin algo de venta y ahora estamos viendo un rebote, pero no es nada más que eso. Si el gato está vivo o muerto, tendremos que verlo en uno o dos días", dijo Dan Basse, presidente de AgResource, refiriéndose al llamado rebote del gato muerto, un fenómeno de mercado en el que un activo se recupera brevemente en medio de una larga caída. * La debilidad del dólar y la fortaleza de todos los mercados de materias primas, apoyada por las turbulencias geopolíticas, también contribuyeron a apuntalar los cereales, según los analistas.

* El contrato de soja más activo de la Bolsa de Chicago subía 3,25 centavos, a 10,4250 dólares el bushel, a las 1730 GMT, luego de desplomarse a un mínimo desde el 23 de octubre en la sesión anterior.

* El maíz CBOT subió 1,50 centavos, a 4,2150 el bushel, tras haber caído el martes a su nivel más bajo desde el 16 de octubre. El trigo CBOT subió 2 centavos, a 5,1250 dólares el bushel, estabilizándose tras una caída de dos sesiones.

* El USDA sorprendió a los mercados de cereales el lunes al aumentar su estimación de una cosecha récord de maíz en Estados Unidos para 2025, al tiempo que fijó las existencias trimestrales del cereal en el nivel más alto de la historia.

* En una serie de informes sobre cultivos, la agencia también estimó que la última cosecha de soja estadounidense fue mayor de lo que muchos operadores y analistas esperaban. Al mismo tiempo, recortó sus perspectivas de exportación de Estados Unidos y elevó su estimación para la cosecha de Brasil.

* No obstante, el mercado de la soja encontró cierto apoyo en la continua demanda de China, ya que Pekín reserva los suministros estadounidenses en virtud de una tregua comercial con Washington acordada a finales de octubre, aunque una esperada cosecha récord en Brasil podría hacer mella pronto en la demanda china de soja estadounidense. (Reporte de Heather Schlitz en Chicago; información adicional de Daphne Zhang en Pekín, Naveen Thukral en Singapur y Gus Trompiz en París; edición de Rashmi Aich, Shailesh Kuber y Bill Berkrot. Editado en español por Natalia Ramos)