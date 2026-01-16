Maíz y trigo suben gracias a la caza de rebajas y reducen sus grandes pérdidas semanales

Por Julie Ingwersen

CHICAGO, 16 ene (Reuters) - Los futuros del maíz estadounidense subieron más de un 1% el viernes, reduciendo algunos de los pronunciados descensos de esta semana, ya que exportadores y usuarios nacionales intervinieron para comprar grano en el mercado al contado a precios rebajados, según los analistas.

* Las señales de demanda de exportación y las coberturas cortas también impulsaron los futuros del trigo, y los futuros de la soja siguieron la tendencia firme, respaldados por el fuerte ritmo de trituración de soja en el mercado nacional.

* Los futuros de la canola canadiense, mientras tanto, subieron a un máximo de seis semanas después de que Ottawa anunciara un acuerdo comercial con Pekín que reducirá los aranceles chinos sobre la canola canadiense.

* El maíz de marzo en la bolsa de Chicago subió 4,50 centavos a 4,2475 dólares por bushel a las 1858 GMT. El trigo de marzo avanzó 7,25 centavos a 5,1775 dólares por bushel y la soja de marzo ganó 4,50 centavos a 10,5750 dólares por bushel.

* Los futuros del maíz bajaron más de un 4% en la semana, su mayor caída semanal desde julio. Los precios cayeron el lunes después de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos situara la producción y los inventarios estadounidenses por encima de las expectativas de los analistas.

* Pero la caída de los precios parece haber atraído a los cazadores de ofertas. El USDA confirmó el viernes ventas privadas de 418.000 toneladas métricas de maíz estadounidense en virtud de sus normas de notificación diaria, tras otras 760.302 toneladas anunciadas un día antes.

* "La pausa en la Junta ha revigorizado la demanda de exportación", dijo Terry Linn, analista de Linn & Associates en Chicago. "Después de que hayamos asimilado la realidad de la oferta en el informe sobre la cosecha (del USDA)... los compradores mundiales están interviniendo, y también lo estamos viendo entre los usuarios finales (nacionales)".

* La soja siguió al alza al maíz y al trigo, mientras que los futuros del aceite de soja bajaron, frenando su fuerte subida de esta semana, ligada al optimismo sobre la demanda de biocombustibles. La Asociación Nacional de Procesadores de Oleaginosas informó el jueves del segundo mayor volumen mensual de molturación registrado en diciembre.

* "Tenemos un volumen récord de trituración y eso va a compensar gran parte de la pérdida de demanda de exportación (de soja estadounidense)", dijo Linn.

* Brasil está a punto de empezar a recoger una cosecha récord de soja, que se espera que domine el negocio mundial de exportación de soja en los próximos meses.

(Reporte de Julie Ingwersen; información adicional de Gus Trompiz en París y Peter Hobson en Canberra; edición de Paul Simao. Editado en español por Natalia Ramos)