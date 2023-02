Makhachev conserva su título peso ligero de la UFC ante Volkanovski

El ruso Islam Makhachev retuvo el domingo su título mundial del peso ligero de la Ultimate Fighting Championship (UFC, artes marciales mixtas) derrotando por puntos al australiano Alexander Volkanovski en Perth (Australia).

De esta manera, Makhachev acabó con el sueño de su rival, vigente campeón del peso pluma, de convertirse en el quinto luchador que ostenta simultáneamente dos títulos mundiales en la historia de la UFC, pese al apoyo unánime del público de Perth a Volkanovski.

Así, los cuatro únicos luchadores con dos cinturones simultáneos son Conor McGregor, Daniel Cormier, Amanda Nunes y Henry Cejudo.

El ruso dominó al australiano tanto en el combate de pie como en el suelo y los jueces le dieron la victoria de forma unánime, con tarjetas de 48-47, 48-47 y 49-46.

"Es un rival muy duro", declaró un Makhachev sin aliento tras el emocionante combate que encabezó la cartelera del UFC284.

"Ahora mismo soy el mejor luchador del mundo", agregó Makhachev, que a sus 31 años lleva 12 combates sin derrota y su récord general es de 24-1.

Si bien dominó el combate tal como había anunciado en la previa, el ruso sorprendió a su rival con su estrategia, dominando a Volkanovski en 'striking', las fases de lucha en pie, con puñetazos bien precisos.

Cuando todos los expertos esperaban que el ruso llevase el combate rápidamente al suelo, la defensa de Volkanovski le obligó a cambiar de planes... con éxito.

- Número 1 del ranking UFC -

Con cuatro 'takedowns' (una técnica para derribar la rival con el pie), Makhachev dejó al australiano sin solución, aunque al final del quinto asalto, una enorme derecha de Volkanovski encendió al público australiano... pero no afectó al imperturbable ruso.

Esta victoria permite a Makhachev se superar en el ranking a Volkanovski y convertirse en el mejor luchador de la UFC.

"He demostrado por qué soy el número uno", declaró con orgullo, aunque admitió que el combate no fue cómo esperaba: "Creía que iba a ser fácil en el suelo, pero este tipo me ha demostrado que estaba equivocado".

Ha sido la primera vez en la historia de la disciplina que el número uno de la clasificación de todas las categorías se enfrentaba al segundo en un octogonal.

Nacido en Dagestán, Makhachev se formó con Khabib Nurmagomedov, sin duda el mejor luchador de la historia de la UFC.

Probablemente, Volkanovski defenderá su cinturón del peso pluma contra el mexicano Yair Rodríguez, número dos de la categoría, que se ganó el poder pelear por el título derrotando al estadounidense Josh Emmett en el segundo asalto.

"El hecho de que no haya estado a la altura no cambia nada", declaró Volkanovski. "Volveré, pero ahora déjenme ir y poner orden a esta división de los peso pluma", concluyó.

