Makhlouf, del BCE, dice que es necesario un cambio sustancial de perspectivas para bajar los tipos

La economía de la zona euro está evolucionando según lo previsto y se necesitaría un cambio convincente de esta trayectoria para apoyar otro recorte de los tipos de interés del Banco Central Europeo, dijo el jueves Gabriel Makhlouf, miembro del Consejo de Gobierno.

El BCE ha mantenido los tipos de interés desde su octavo recorte en un año en junio y los responsables de política monetaria han estado debatiendo desde entonces si se necesitaba más apoyo dada la incertidumbre sobre los aranceles, la guerra de Rusia en Ucrania o el desvío del comercio chino a Europa desde Estados Unidos.

Una clave en este rompecabezas llegará el próximo mes, cuando el BCE publique nuevas proyecciones económicas, incluida una cifra inicial para 2028, pero Makhlouf dijo que era poco probable que estas contuvieran algún cambio drástico.

SE NECESITAN PRUEBAS CONTUNDENTES PARA EL RECORTE

"Mis expectativas son que no habrá un cambio significativo basado en lo que ha ocurrido en la economía real", dijo Makhlouf, jefe del Banco Central de Irlanda, a Reuters en una entrevista. "El resultado real parece bastante coherente con las previsiones".

"Me siento cómodo con donde estamos ahora mismo", dijo sobre los tipos de interés, repitiendo el mantra del banco de que la política monetaria estaba en un "buen lugar". "Necesitaré ver pruebas bastante convincentes para moverme".

El BCE lleva tiempo pronosticando que el crecimiento económico se situará ligeramente por encima del 1% durante los próximos años y que la inflación caerá por debajo del 2% el año que viene, antes de volver al objetivo en los años siguientes.

Este incumplimiento del objetivo es una de las principales preocupaciones de algunos, que temen que unas lecturas bajas en 2026 puedan animar a las empresas y a los sindicatos a cambiar sus exigencias en materia de fijación de precios o salarios, perpetuando una inflación baja, al igual que en la década anterior a la pandemia.

COMPLETAMENTE RELAJADOS RESPECTO A LA INFLACIÓN

Makhlouf, sin embargo, restó importancia a estas preocupaciones, afirmando que el riesgo de una inflación por debajo de lo esperado estaba en equilibrio con una inflación por encima.

"Estoy completamente tranquilo con lo que va a pasar, con lo que muestran las cifras para el año que viene, porque volverá al año siguiente", dijo. "Deberíamos ser muy cautos a la hora de reaccionar ante pequeñas desviaciones en las proyecciones. (...) Las expectativas están ancladas".

El BCE debería preocuparse sobre todo por las caídas grandes y sostenidas por debajo del objetivo y debería fijarse en las causas subyacentes, más que en las cifras, dijo.

"Si las proyecciones se sitúan en el 1,8%, me preocuparía menos", añadió Makhlouf.

El BCE se reunirá el 18 de diciembre y los inversores financieros no ven casi ninguna posibilidad de recorte de los tipos de interés. Sin embargo, ven una posibilidad entre tres para mediados de 2026, aunque los economistas encuestados por Reuters ven tipos estables en los próximos años.

Con todo, los riesgos en torno a las perspectivas siguen siendo abundantes, por lo que el BCE debería ceñirse a su planteamiento de "reunión por reunión", ya que el entorno podría agravarse rápidamente, y los dirigentes monetarios deben permanecer abiertos a un cambio de rumbo, afirmó Makhlouf.

El orden comercial mundial se ha trastocado, el bloque aún se enfrenta a una guerra en su frontera oriental, las acciones estadounidenses están sobrevaloradas, los estándares crediticios están cayendo, los opacos mercados de crédito privados se expanden rápidamente y el entorno político es incierto, añadió.

"Es esta combinación, más que un solo elemento, lo que me deja nervioso", dijo. "Cuando lleguemos a diciembre, gran parte de esta incertidumbre no se habrá resuelto".

