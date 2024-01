Madrid--(business wire)--ene. 22, 2024--

Making Science, compañía tecnológica especializada en innovación y aceleración digital, ha anunciado el lanzamiento de Gauss Cookie Deprecation Impact Tool, la primera y única solución del mercado diseñada para medir en tiempo real qué impacto tendrá la pérdida de cookies de terceros en la tasa de conversión a ventas de las empresas.

Esta innovadora herramienta llega en un momento clave para la industria, tras el anuncio de Google de la inminente eliminación de cookies de terceros prevista para el segundo semestre de 2024. Así, Gauss Cookie Deprecation Impact Tool proporcionará a los clientes de la compañía datos porcentuales precisos sobre cómo esta pérdida de información afectará a su negocio. Es decir, una evaluación sin precedentes que permitirá por primera vez a las empresas conocer con datos reales el porcentaje de usuarios que visitan los sitios web y aplicaciones sin cookies, corroborando el efecto en sus estrategias de marketing. De hecho, la solución ya arroja datos muy significativos en una selección de clientes de Making Science, demostrando un impacto de hasta un 30% de caída en su tasa de conversión.

Datos en tiempo real gracias a la innovación tecnológica

Esta nueva plataforma se posiciona como un must para aquellas empresas que quieran estar preparadas antes de que llegue esta transformación del ecosistema digital. Gracias a la innovación tecnólogica y las altas capacidades en análisis de datos, Making Science permitirá a las organizaciones identificar de manera efectiva cómo rediseñar sus estrategias de marketing y optimizar su rendimiento ante este cambio de panorama.

De esta manera, Making Science reafirma su posición pionera en el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras. José Antonio Martínez Aguilar, CEO y Founderde Making Science, añade: “ Mantenerse a la vanguardia en un entorno digital en constante cambio no es tarea fácil, para ello, es fundamental apostar por la innovación cada día. Sin duda, esa es la clave para tener la capacidad de anticiparnos y dar con soluciones como Gauss Cookie Deprecation Impact Tool. Esta solución no solo responde al desafío de la pérdida de cookies de terceros, sino que ofrece a las empresas la oportunidad de adelantarse y tomar decisiones estratégicas para afrontar un nuevo panorama basado en el First Party Data”

Gauss, el origen de la vanguardia

Esta nueva herramienta de Making Science forma parte de Gauss, una suite de soluciones tecnológicas basadas en First Party Data e Inteligencia Artificial para la toma de decisión en procesos clave de marketing y ventas.

Sobre Making Science

Making Science es una compañía de aceleración digital que cuenta en la actualidad con más de 1200 empleados y con presencia y desarrollo tecnológico en 14 mercados: España, Portugal, México, Colombia, Francia, Italia, Reino Unido, Irlanda, Suecia, Dinamarca, Noruega Alemania, Georgia y EEUU. Como socia consultora de Local Planet, la mayor red mundial de agencias de medios independientes, Making Science ofrece servicios de marketing digital, tecnológico y de performance para un público internacional. Los ámbitos en los que opera Making Science son marketing digital y MarTech, software y cloud e inteligencia artificial y SaaS, con una firme apuesta por la innovación.

Como parte de su apuesta por la innovación, Making Science ofrece a sus clientes capacidades end-to-end necesarias para la consultoría, desarrollo, integración y mantenimiento de soluciones de TI avanzadas que ofrecen máxima escalabilidad, rentabilidad y eficiencia. Además, cuenta con una red global de delivery hubs que impulsan la creación de empleo y la disponibilidad de talento tecnológico altamente cualificado para el desarrollo de proyectos que aceleran la transformación y modernización.

Making Science participa en diversas iniciativas de ESG, entre las que destacan, el Climate Pledge, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la iniciativa Pledge1%, apoyando a organizaciones sin ánimo de lucro de su comunidad con un fuerte compromiso que tendrá un gran impacto en el futuro.

