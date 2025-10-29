Mala noche de Shohei Ohtani, quien lanza por 1ra vez en una Serie Mundial

LOS ÁNGELES (AP) — Esta vez, Shohei Ohtani fue simplemente ordinario.

Una noche después de que el superastro japonés de los Dodgers de Los Ángeles ofreció a los fanáticos del béisbol una de las mejores actuaciones en la historia de la Serie Mundial, Ohtani se mostró simplemente bien en el montículo y tuvo dificultades en el plato.

Ohtani fue castigado con cuatro carreras y seis hits el martes, en la derrota de los Dodgers por 6-2 ante los Azulejos de Toronto, quienes empataron 2-2 la serie al mejor en un máximo de siete duelos. Ponchó a seis y dio una base por bolas en seis entradas.

Un día después de establecer un récord al embasarse nueve veces —incluyendo dos jonrones y dos dobles— en la victoria por 6-5 en un tercer juego que requirió 18 entradas para resolverse, Ohtani no consiguió hits, se llevó dos ponches y recibió una base por bolas.

El tres veces ganador del trofeo al Jugador Más Valioso fue ponchado por Shane Bieber al inicio del tercer inning, terminando su racha de 11 turnos embasándose.

“Bieber lanzó muy bien”, dijo Ohtani. “Atacó realmente al borde y pudo colocar bien sus pitcheos”.

Su histórica y agotadora actuación del lunes pareció pasarle factura. Subió al montículo unas 17 horas después de decir que quería irse a dormir lo antes posible.

Dijo que estaba en la cama alrededor de las 2 de la mañana y se sintió lo suficientemente descansado para el cuarto juego.

“Pude subirme al montículo en bastante buena condición”, afirmó.

Cedió su primer jonrón de la postemporada —un batazo de dos carreras del dominicano Vladimir Guerrero Jr. con un lanzamiento de 85 mph— que puso a los Azulejos adelante 2-1 en el tercero.

Ohtani retiró a los bateadores en el segundo y sexto inning. En medio de eso, ponchó a los tres adversarios en el cuarto. Estaba decepcionado de no lanzar más innings en el juego un día después de que Los Ángeles dependió mucho de su bullpen.

Los Azulejos finiquitaron prácticamente el juego en un séptimo inning de cuatro carreras. Sus dos primeras carreras fueron cargadas a Ohtani, quien ya había dejado el montículo.

“Ya sea durante la temporada regular o la postemporada, mi objetivo es lanzar seis entradas, y en esta situación, en este juego, quería llegar a siete”, expresó. “Y fue lamentable no poder terminar esa entrada”.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes