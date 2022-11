Málaga, preparada para celebrar la fase final de la Copa Davis

18/11/2022 El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (c); el consejero de Deporte, Arturo Bernal(2i); el presidente de la Diputación, Francisco Salado (2d); el director de la Copa Davis, David Ferrer (3i); y los jugadores, Pablo Carreño (1i) y Albert Ramos (1d), presentan la Davis Cup By Rakuten Final 8 que se disputará en la ciudad de la Costa del sol la próxima semana a 18 de noviembre de 2022 en Málaga, (Andalucía, España). Hoy se presenta en la ciudad de Málaga la Davis Cup By Rakuten Final 8 que se disputará en la ciudad de la Costa del sol la próxima semana. DEPORTES Álex Zea - Europa Press