Málaga renuncia a ser sede del Mundial 2030

Málaga, 12 Jul. 2025 (Europa Press) - Málaga renuncia a ser sede del Mundial de fútbol 2030, según ha comunicado este sábado el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre. Así lo ha informado De la Torre, junto con el vicepresidente de la Diputación, Cristóbal Ortega, y el delegado de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Carlos García, tras la reunión mantenida con el Málaga CF y representantes de las peñas malaguistas y de la grada de animación. "Después de todo este encuentro y de estas inquietudes compartidas creemos que lo más responsable, lo prudente, lo sensato hoy es renunciar a la candidatura de la ciudad de Málaga al Mundial", ha dicho, ya que "si el Mundial supone un riesgo para el Club y supone un problema para la afición, no merece la pena continuar". Ha subrayado que "hoy por hoy, insisto, lo prudente, lo sensato, lo inteligente, lo que demuestra, de verdad, pasión por la ciudad, cariño por la ciudad, pasión por el Club es renunciar al Mundial", ha sostenido, al tiempo que ha añadido que "no pasa nada, lo digo sinceramente, lo digo así". Además, ha agregado que "igual que antes hemos luchado por él y hemos luchado y conseguimos estar en la lista, hoy por hoy, lo que no podemos es que haya problemas, que la ciudad no cumpla, que el Club pierda capacidad en el escenario del Estadio de Atletismo...", ha añadido. ((HABRÁ AMPLIACIÓN))